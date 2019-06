«Damos la oportunidad a los jóvenes de sentirse válidos» Jesús García Morán en el centro de Posada de Llanes. / NEL ACEBAL «El asociacionismo juvenil en el Oriente es escaso, unirse para hacer algo en pro del cambio está muy limitado» Jesús García Morán Presidente de la asociación El Patiu G. POMARADA LLANES. Sábado, 15 junio 2019, 01:47

Corría 1999 cuando un grupo de jóvenes sembró en Posada de Llanes el germen de El Patiu, una asociación que dos décadas después sigue a pie de calle, ofreciendo alternativas a aquellos jóvenes que atraviesan situaciones difíciles y promoviendo desde la base otro tipo de sociedad. Hoy son 17 las personas que trabajan en la entidad y 184 los jóvenes que atienden en Llanes, Ribadesella, Ribadedeva y Peñamellera Baja. Vinculado a El Patiu desde sus orígenes, Jesús García Morán ejerce como presidente de una asociación que sopla velas cargada de proyectos.

-¿De dónde parte El Patiu?

-De un grupo de jóvenes vinculados a la parroquia y al Don Orione, desde el 90 jugábamos con los críos del centro porque en el pueblo no había casi vida. A raíz de eso formamos un grupo de gente joven que nos implicamos mucho en el Don Orione. Al ir creciendo llegó la necesidad de ir a estudiar a Oviedo, siendo habitual el no retorno. Pero decidimos que nuestro esfuerzo no debía acabar, organizábamos tardes de sábados para jugar aprendiendo con los chicos del pueblo en la casa rectoral, hasta el 2002. Durante ese año el Ayuntamiento buscaba recursos de entidades sociales para llevar a cabo escuelas de verano, es en ese momento cuando comenzamos a trabajar con programas específicos en red con los Servicios Sociales municipales.

-¿Cómo se ha ido adaptando la asociación al paso de los años?

-Fuimos evolucionando y abriendo más centros, consolidamos programas en Llanes, Posada y en Colombres. En estos veinte años sobre todo nos fuimos profesionalizando, pasamos de ser monitores a formarnos con carreras como educación social, pedadogía o psicología. Desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales también se han impulsado este tipo de recursos, proporcionando así estabilidad y profesionalidad.

Trastorno de conducta

-Su último programa atiende a menores con trastorno de la conducta, ¿qué perspectivas tiene?

-Le llamamos programa 'Cotoya', la media de alumnado es de entre 15 y 20 chavales al año. Acuden chicos que presentan alteraciones conductuales en los centros educativos que propician un rechazo hacia el sistema, siendo privados del derecho de asistencia a clase durante periodos prolongados. El sistema educativo no contempla en la actualidad alternativas inclusivas, provocando una clara desigualdad social. Nuestra demanda es la de implicar a las instituciones competentes para que consoliden programas de este calado.

-¿Encuentran más dificultades en estas zonas rurales?

-Tenemos cosas ventajosas y otras que crean dificultad. Ventaja es que estamos en una entorno natural idílico que propicia la posibilidad de realizar actividades muy diversas y que los servicios sociales y los equipos de orientación educativa están más próximos. Las dificultades básicamente son las distancias, hay un porcentaje muy alto que tenemos que ir a buscar a sus pueblos, es costoso en dinero y tiempo. También es verdad que aquí hay menos recursos culturales, alternativas al ocio y al tiempo libre.

-¿Cómo repercute en la edad adulta pasar por sus programas?

-En general, en un 85 ó 90% de casos, vemos que los chicos promocionan a nivel social, personal y familiar. No digo que sea porque hayan pasado por aquí, pero sí es verdad que han afrontado una etapa difícil de sus vidas. Intentamos ser un recurso donde niños y adolescentes encuentren la posibilidad de sentirse personas válidas, libres a la hora de tomar decisiones responsables de futuro.

-Trabajan también con menores inmigrantes, ¿qué situación se encuentran al llegar a Llanes?

-Desde 2006 empezaron a llegar familias con problemas de idioma y dificultades de socialización. La inmigración ha demostrado no ser un obstáculo para nuestra sociedad, sino más bien todo lo contrario, una aportación de riqueza y ejemplaridad visibilizada en los más pequeños.

-¿Cómo ha evolucionado la propia juventud en estos años?

-Actualmente las nuevas tecnologías nos están vendiendo comunicación cuando lo que hacen es aislarnos. Existe una gran dependencia hacia las redes, estamos convirtiendo a nuestros niños y futuros adultos en personas que no piensan por sí mismos. La juventud está muy manipulada, lo que hace de la promoción de los estudios un propósito imprescindible.

-Existe la crítica de la falta de implicación de jóvenes en las asociaciones, ¿lo perciben así?

-El asociacionismo juvenil en el ámbito rural es muy escaso. Aquí la persona joven tiende a marcharse y el que se queda lo hace para trabajar, pero asociarse para hacer algo en pro del cambio está muy limitado. La media de edad de las personas voluntarias de la asociación está en 45 años.

-¿Qué retos de futuro afrontan?

-Debemos seguir creando un modelo de trabajo no productivo alternativo, en el que la base la constituya la persona por encima de las cifras. Y por otra parte debemos continuar consolidando proyectos y situarnos en punta de lanza ante los retos de la sociedad actual, detectando situaciones de vulnerabilidad y ofreciendo soluciones.