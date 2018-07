Los daños en la calzada romana de Caoru preocupan en el sector ganadero La calzada romana de Caoru tras el paso del argayo. / R. CARBAJAL La vía es la principal conexión Arenas de Cabrales con el puerto de Portudera, de donde las reses deben bajar en los próximos meses G. P. ARENAS. Jueves, 19 julio 2018, 00:16

Los daños ocasionados por el argayo que el pasado domingo arrasó parte de la calzada romana de Caoru no solo afectan al plano patrimonial, pues dos mil años después de su construcción seguía siendo una de las principales vías ganaderas. El estado que ahora presenta, con piedras levantadas y un firme de difícil tránsito, preocupan en el sector. «El problema es para el ganado que está arriba, cuando tenga que bajar», señala la concejala de Ganadería de Cabrales, Elena Soberón. Ese momento llegará una vez pase el verano, cuando dé fin la temporada de pastos. «Es ganado grande y necesita caminos firmes, no se puede bajar por donde las cabras», apunta la edil, quien recuerda que existen otros caminos, pero «son más difíciles». Indica, además, que los pastores deben utilizar la vía romana «prácticamente todos los días». Por ello confía en que la reparación llegue «lo antes posible». La calzada romana figura en el inventario de Patrimonio Cultural del Principado, por lo que la normativa exige una intervención que «respete sus valores históricos y culturales y no ponga en riesgo su conservación».

Hasta la fecha, esa conservación por parte del Principado había sido inexistente, dicen desde el Ayuntamiento. «Nunca se hizo nada, ya se les había pedido antes», apunta el alcalde Francisco González.

La calzada romana de Caoru es además un atractivo turístico del concejo, pues por ella discurren rutas de montaña. Fue precisamente un guía, Rubén Carbajal, quien descubrió los daños este lunes. A ellos se suman los ya registrados en la zona baja, explica, por donde tiempo atrás llegaron a circular motos.