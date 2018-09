«Debemos estar preparados para los episodios de lluvias e inundaciones»» Francisco Rodríguez, junto a la nueva canoa del grupo. / E. C. «Antes pensábamos en el cambio climático como algo lejano, pero ahora nos estamos encontrando con fenómenos poco habituales» Francisco Rodríguez Coordinador de Protección Civil de Piloña ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Lunes, 17 septiembre 2018, 01:43

La agrupación de Protección Civil de Piloña sigue reforzándose y mejorando sus equipos. En los últimos meses ha incorporado una moto y, esta misma semana, una canoa para intervenciones acuáticas. El apoyo del Ayuntamiento y de algunas empresas privadas permite una actualización y mejora continua de sus equipos, según explica Francisco Rodríguez, coordinador del grupo.

-¿Cómo surgió esta colaboración entre su grupo y una empresa privada?

-Hace una temporada nos pusimos en contacto con la empresa Jaire Aventura y les explicamos que teníamos en mente mejorar nuestros equipos con una canoa. Lo considerábamos necesario debido a diferentes factores. Finalmente desde la empresa se nos apoyó cediéndonos esta embarcación, totalmente equipada. Estamos muy agradecidos.

-¿Por qué precisaban de esta embarcación?

-Creemos que era necesario porque estamos en un concejo, al igual que otros de la comarca, muy marcado por la presencia de ríos. Además, últimamente es cada vez más habitual que se produzcan episodios de lluvias fuertes e inundaciones. De hecho nuestro grupo está incluido en el plan autonómico de evacuaciones.

-Parece que la meteorología empieza a dar señales desconcertantes.

-Antes escuchábamos hablar del cambio climático y lo veíamos como algo más lejano, que probablemente no llegaríamos a ver nosotros. Sin embargo, ya estamos comprobando que las cosas están siendo bastante diferentes y que nos encontramos con fenómenos que ya no responden al calendario habitual. Antes llovía cuando era lógico que lo hiciese; nevaba también en unas fechas más concretas y también las heladas respondían a una línea determinada. Ahora no ocurre así.

-¿Qué importancia tiene esta actualización constante de sus equipaciones y vehículos?

-Siempre digo que del material que tienes es del que dispones. La mejor opción es que no haya que utilizar los equipos nunca en situaciones reales, porque eso querrá decir que no hay problemas. Pero debemos estar preparados por si surge cualquier incidencia y tener siempre la mejor equipación posible con la que realizar prácticas y estar a punto.

-¿Realizarán alguna preparación especial?

-La idea es que en cuanto finalicen las celebraciones de octubre en Piloña y las cosas se tranquilicen podamos centrarnos más en realizar simulacros y prácticas para que los miembros del grupo se vayan adaptando a este nuevo equipo. Nuestra preparación es muy continuada, porque siempre hay sistemas y protocolos que necesitan actualizarse.

-Después de más de veinte años de trabajo en la agrupación, ¿cómo ve el presente del colectivo?

-Estamos trabajando bien y, como se puede ver, seguimos mejorando y equipándonos dentro de las posibilidades. Recientemente hemos incorporado también una moto que nos da más opciones y agilidad para intervenir en el tipo de eventos populares en los que solemos estar presentes.

-Hace unos días la torre de salvamento de la playa de Rodiles instalaba una placa recordando la memoria de su padre, José Manuel Rodríguez, también miembro del grupo de Piloña hasta su fallecimiento. ¿Cómo vivió ese día?

-Fue un momento muy emocionante, en el que estuvimos toda la familia y también los representantes del Ayuntamiento de Villaviciosa. Nos hizo sentir igualmente muy felices que acudiesen compañeros que habían compartido la labor de salvamento con él en estos últimos años. Estamos agradecidos al Ayuntamiento de Villaviciosa que impulsó este homenaje y cuyos grupos aprobaron la iniciativa por unanimidad.