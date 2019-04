La Delegación del Gobierno insta a Ponga a «probar» los daños en sus carreteras Daño en la AS-261 que el Ayuntamiento achaca al paso de vehículos de la Nacional 625. / FOTOS: NEL ACEBAL Dicen que el desvío del tráfico de la N-625 «no debiera suponer una degradación», pero proponen al Consistorio iniciar una reclamación GLORIA POMARADA BELEÑO. Jueves, 11 abril 2019, 00:22

Para que Fomento se haga cargo de la reparación de las carreteras de Ponga el Ayuntamiento deberá demostrar antes que los daños en los viales derivan del desvío de tráfico de la N-625. Así se desprende de la respuesta dada desde Delegación del Gobierno a la petición del Consistorio, que solicitó en una misiva enviada el 8 de marzo que se garantizase que las vías volverían a su estado original tras las obras de la carretera del Pontón a la altura de Camporriondi, lo que obliga a derivar el tráfico pesado por Ponga desde finales de enero y todo tipo de vehículos desde este lunes.

La contestación de Delegación fue remitida este martes al Consistorio, según consta en la fecha del documento al que ha tenido acceso este periódico, si bien desde el equipo de gobierno indican que no fue hasta ayer cuando tuvieron constancia del mismo. En esa respuesta por escrito, firmada por el director del área de Fomento, se indica que la Delegación «no posee competencia para la realización de ningún tipo de actuación» en las vías afectadas, pues un informe de Demarcación de Carreteras establece que la AS-261 es de titularidad autonómica y la PO-2 municipal.

Por ello, proponen al Ayuntamiento una solución orientada a «garantizar que la ejecución de las obras no suponga el deterioro» de las infraestructuras que discurren por Ponga. Esa «vía idónea» pasa por que el Consistorio emprenda las «actuaciones encaminadas a probar que efectivamente el tráfico pesado de camiones ha afectado al firme». En base a ese informe, explican, la administración local podría «iniciar la correspondiente reclamación por daños patrimoniales». No obstante, desde el órgano que representa al Estado en Asturias consideran que el desvío de los vehículos de la carretera del Pontón «no debiera suponer una degradación o la aparición de desperfectos asociados a dicho tráfico». Rechazan además que exista «limitación específica en la circulación de vehículos pesados» por esas carreteras, de las que destacan su «libre uso».

No lo entiende así la alcaldesa pongueta, Marta Alonso (PSOE), quien indica que existen carteles a lo largo de las vías que alertan de la peligrosidad para ciertos vehículos. La respuesta del Gobierno no convence en el Ayuntamiento, que insiste en vincular los desperfectos registrados, como «hundimientos y baches», al paso de vehículos propios de la N-625. «Son carreteras locales y comarcales que no están para ese tráfico de una nacional», sostiene la regidora, y recuerda casos recientes de incidentes protagonizados por vehículos pesados, como el de un bus que quedó atascado durante un episodio de nieve.

Solicitud de evaluación

Tras estudiar los argumentos señalados desde la Delegación del Gobierno, Alonso indica que seguirá adelante para conseguir la reparación de la AS-261 y la PO-2, carreteras que habían sido reformadas recientemente con inversiones millonarias. La regidora señala que ya se puso en contacto con la Consejería de Infraestructuras para realizar una evaluación de los daños, ya que el Ayuntamiento carece de técnicos especializados. «Ya hablé con ellos y ahora hay que hacer la petición formal», explica.

El 'corte de la discordia' en la N-625 se remonta al pasado enero, cuando el temporal afectó a un tramo de 120 metros del vial a la altura de Camporriondi, en Amieva. Desde entonces, los vehículos pesados tienen prohibido el paso, una limitación que se extiende desde el pasado lunes y hasta el próximo miércoles a todos los automóviles, pues en la zona han comenzado los trabajos de protección frente a posibles caídas de piedras de los taludes. Una vez pasada la Semana Santa, seguirán pendientes nuevas fases de la obra, que contempla la construcción de voladizos metálicos. La inversión prevista por el Ministerio de Fomento para ese tramo es de 1,68 millones de euros.