Denuncian la falta de parada del bus escolar en La Arquera

El curso ha comenzado accidentado para una familia de Llanes residente en la zona de La Arquera. Con una hija de once años que este mes ha empezado al instituto, María Dolores Fernández denuncia que no está recibiendo el servicio de bus escolar a pesar de haber solicitado la parada en junio. El problema, explica, radica en que ese punto de recogida, al comienzo de la AS-263 justo frente al supermercado, no estaba habilitado en cursos previos al no existir demanda. «El primer día de clase tuvimos que parar el bus, luego ya no volvió a parar y se quedó en tierra», relata Fernández. Ante esta situación, la familia explica que se ha puesto en contacto con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), donde les han indicado que la solicitud sigue «en proceso». Mientras tanto, la menor tiene que acudir a otra parada del final de la carretera o recurrir a allegados. «Es un desastre, todos los buses pasan por delante de nuestra casa, no estamos pidiendo una ruta alternativa», denuncia la madre, que también ha dado aviso de la problemática al IES de Llanes. «La enseñanza es un derecho, pero si no nos movemos se queda sin instituto», censura.