«Siendo de derechas y sensatos llegamos a un acuerdo», dice el edil del PP de Colunga Justino Pérez insiste en su apoyo a Ciudadanos, pero lamenta la falta de avances. «Es como si no quisieran gobernar», considera el popular G. POMARADA COLUNGA. Jueves, 13 junio 2019, 00:19

A tres días de la constitución de los ayuntamientos, Ciudadanos y PP siguen sin llegar a un acuerdo firme en Colunga. Desde la formación naranja, el candidato José Ángel Toyos sostenía ayer que las conversaciones «están paradas», si bien se muestra «a la espera» y con disposición a «hablar». Esa oportunidad puede llegar hoy mismo, pues está convocada en el Ayuntamiento una reunión para tratar el procedimiento del Pleno del sábado a la que están invitados todos los grupos.

Por su parte, el único edil obtenido por el PP, Justino Pérez, reconoce un primer encuentro en el que puso sobre la mesa una serie de condiciones, entre ellas la de no ocupar la concejalía de Urbanismo. «No lo quiero bajo ningún concepto porque llevo treinta años en el sector y no procede», afirma. Las áreas por las que se decanta están relacionadas con Medio Rural, Hacienda y, especialmente, Obras. «Puedo ser útil al Ayuntamiento y a los vecinos», sostiene Pérez. Sin embargo, y a pesar de su total disposición a ser un «fiel colaborador», dice seguir a la espera de respuesta por parte de Ciudadanos.

Con los cinco ediles de la formación naranja y el de los populares alcanzarían el número suficiente para gobernar. «Está claro, la mayoría la tienen desde el día 26. Que no hayan trabajado estos días no es responsabilidad mía», indica Pérez, quien señala incluso que «es como si no quisieran gobernar». En todo caso, sigue reiterando su oferta: «Siendo de derechas y sensatos podemos llegar a un acuerdo». Ese acuerdo quiere plasmarlo el popular por escrito e incluir ciertos puntos, como una bajada «de las retribuciones de los órganos de gobierno». Los populares apuestan por el 50%, si bien están dispuestos a dejarlo a elección de Ciudadanos.

IU Parres, a la espera

En Parres, otro de los concejos en duda, Izquierda Unida sigue sin aclarar su postura. Tras celebrar una asamblea «informativa para los militantes y simpatizantes», la candidata Silvia Iglesias dice que aún no han decidido «nada en concreto». «Atendimos a los grupos que nos llamaron y nos pidieron marco programático. Ahora tienen que sopesar y responder a nuestras propuestas», sostiene. Su única edil bastaría para que el PSOE repita al frente del gobierno.