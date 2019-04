El derribo del bloque de los maestros de Lastres permitirá crear un nuevo aparcamiento Señal que prohibe el paso por la calle que discurre junto al bloque de los maestros, en Lastres, que ya sufrió desprendimientos. / N. ACEBAL El edificio, que lleva décadas abandonado, supone un riesgo para los viandantes que obligó incluso a cortar la calle L. RAMOS LASTRES. Domingo, 28 abril 2019, 01:41

La villa marinera de Lastres contará en apenas unos meses con un nuevo aparcamiento en pleno casco histórico que ayudará a aliviar un problema que trae de cabeza a los vecinos, especialmente en épocas de gran afluencia. Será en el solar resultante tras la demolición del antiguo bloque que albergaba las viviendas de los maestros donde se ubique este estacionamiento. Con esta operación, el Ayuntamiento de Colunga terminará además con otro problema que preocupa a quienes residen en la zona de El Piqueru, el mal estado que presenta este inmueble tras más de dos décadas de abandono.

El proyecto de demolición del edificio se adjudicaba recientemente, por un montante de aproximadamente 4.000 euros, al arquitecto Francisco Ferrao, quien ya se puso manos a la obra con la intención de agilizar plazos. De hecho, la pasada semana este experto visitaba el antiguo bloque de los maestros en compañía de representantes del gobierno local y el jefe de seguridad de las obras para comprobar 'in situ' el estado en que se encuentra, así como los puntos más preocupantes. Según pudo saber este diario, el derribo deberá efectuarse manualmente debido a la cercanía de numerosas edificaciones, con la intención de no generar daños.

Aunque el coste de esta operación no se conocerá hasta que no haya finalizado la redacción del proyecto, se estima en unos 60.000 euros que aportará el Consistorio con cargo al remanente de tesorería. No se espera que las obras comiencen hasta pasados los comicios de mayo, pero desde el Ayuntamiento se está trabajando para que todo esté listo de cara a ejecutar la demolición antes del verano. Eso sí, este nuevo estacionamiento no será permanente, ya que actualmente la finca en la que se ubica el inmueble es una unidad de actuación y en un futuro se podría llegar a edificar sobre ella.

En el barrio lastrín la noticia era estos días recibida con gran alegría por parte de unos vecinos que ven un doble beneficio: un incremento en el número de plazas de aparcamiento y la eliminación de un lugar peligroso para quienes transitan a diario por la zona. Efectivamente, hace menos de un mes el Ayuntamiento colungés se veía obligado a cortar al paso de viandantes la calle que discurre junto al viejo edificio después de que el viento y la lluvia hiciesen que se desprendiesen tejas y fragmentos de la fachada.

«El bloque se encuentra en muy mal estado y es un peligro. Si por lo que fuera se cayese sería una desgracia, pues alcanzaría a las viviendas del barrio de abajo», advertía Pilar Roza Busta, vecina de El Piqueru. Y se mostraba contenta con la posibilidad de que el nuevo espacio descongestione las calles del entorno. «El aparcamiento es muy necesario aquí, va a venir muy bien», agregó.

También en el colegio Matemático Pedrayes de Lastres, ubicado a escasos metros del inmueble a derribar, están encantados con el proyecto. «Muchos críos utilizan las calles aledañas para ir y venir al cole y lo cierto es que es peligroso, pues ya hubo desprendimientos», explicó la directora del centro, Lydia Granda. Y agregó que el viejo bloque genera un importante impacto en un casco histórico donde reinan las viviendas de pocas plantas. «No pega nada con el barrio», recalcó.

Pero es que, además de librarse del molesto inmueble, en el colegio están de enhorabuena, pues llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento, que les cederá parte del solar resultante para crear un patio para sus alumnos y también para disfrute de todo el vecindario. «Este año hicimos un curso para mejorar los patios y nuestra intención es contar con una zona verde en la que los niños puedan estar en contacto con la naturaleza, ya que viven en la zona rural pero el espacio que tenemos en el cole es de hormigón», indicó la tutora de Educación Infantil, María José García. En el centro ya cuentan con un grupo de trabajo que se dedicará a diseñar y posteriormente acondicionar este nuevo patio, en el que los docentes pretenden impartir también algunas clases. «Pensamos en poner un huerto para que lo cuiden los alumnos y aprovechar para dar las lecciones dedicadas a la naturaleza, como los animales o la fotosíntesis de las plantas», señaló Granda.