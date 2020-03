Se derrumba la galería de una vivienda deshabitada en el centro de Infiesto Estado en el que quedó el antiguo edificio de la biblioteca tras el derrumbe de su galería. / FOTOS: XUAN CUETO El suceso ocurrió a las siete de la mañana y la zona ha sido acordonada para evitar daños ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Miércoles, 18 marzo 2020, 00:07

El de ayer fue un despertar muy abrupto para varios vecinos de Infiesto. La silenciosa noche de cuarentena se rompió en la madrugada de este martes con un derrumbe muy importante, que se llevó por delante parte de un inmueble situado junto a la iglesia parroquial. El siniestro dejó en el suelo una gran parte de la fachada trasera del edificio, que contenía una vieja galería.

Según relataron, algunos vecinos aún estaban dormidos cuando oyeron un gran estruendo que les alarmó y provocó que rápidamente se levantasen de la cama para tratar de descubrir el origen de aquel escándalo. Cuando se asomaron a sus ventanas, una gran nube de polvo se levantaba en el patio trasero de este viejo edificio que en su día llegó a albergar la biblioteca pública de Infiesto, allá por la década de los 70, antes de que el servicio se trasladase primero a la Obra Pía y posteriormente a la nueva Casa de Cultura.

«Estábamos aún dormidos en torno a las siete de la mañana cuando escuchamos el estruendo, que nos alarmó bastante», explicaba un vecino de la zona tras el siniestro. Algo que nadie se esperaba, puesto que, aunque se trata de un edificio muy antiguo, «no tenía aspecto de poder presentar problemas». El inmueble se encuentra a la venta desde hace tiempo.

Afortunadamente la vivienda está vacía desde hace años y no hubo que lamentar daños personales. En la parte delantera, que da a la calle San Antonio, no se produjo ningún problema, aunque el Ayuntamiento de Piloña tomó medidas acordonando la acera. «En cuanto nos avisaron enviamos a los técnicos para que realizasen el oportuno informe y valorasen el problema», explicó el alcalde, Iván Allende. Según afirmó, «el acordonamiento de la acera principal se ha realizado por precaución, aunque en principio no se valora ningún tipo de riesgo de derrumbe en esta parte frontal del edificio».

A partir de aquí los responsables municipales comunicarán el suceso a la propiedad del inmueble y se establecerán las medidas adecuadas sobre su estado y catalogación.

La antigüedad de muchos edificios de Piloña es uno de los grandes problemas que enfrentan tanto el municipio como numerosos propietarios ante la falta de recursos para proceder a su rehabilitación. En el mismo Infiesto, así como en localidades como Villamayor, hay numerosos ejemplos de esta decadencia que apunta directamente a la pérdida de población y a la crisis económica.