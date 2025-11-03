El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los bomberos trabajan en la extinción de las llamas. SEPA

Se derrumba el techo de una casa en Piloña tras sufrir un incendio

Las altas temperaturas provocadas por las llamas afectaron al desván de una vivienda anexa

P. Á.

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:31

Un incendio originado de madrugada en una vivienda ubicada en la localidad de Torín, en Piloña, ha calcinado la techumbre, que acabó derrumbándose sobre forjado de la primera planta. Las dos personas que residían en el inmueble lograron salir a tiempo de la vivienda. Las altas temperaturas alcanzadas por el efecto de las llamas afectaron al desván de una casa anexa.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 01.15 horas de esta madrugada. En la llamada indicaban que estaba quemado una casa de dos plantas con varias edificaciones anexas.

La Sala 112 del SEPA activó a Bomberos del SEPA del parque piloñés y otra dotación desde el parque de Cangas de Onís. También se alertó al jefe de zona del oriente que acudió al incidente. El incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil. A las 4.52 horas los bomberos dieron por controlado el incendio e iniciaron labores de refrigeración y desescombro. En el lugar permanecen cuatro efectivos de Bomberos del SEPA.

