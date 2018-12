Las desavenencias políticas estancan el contrato del agua en Ribadesella desde 2015

El contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en Ribadesella sigue estancado tres años después del inicio de los trámites para su renovación. La falta de entendimiento político entre Foro y PP, las dos únicas fuerzas que apuestan por mantener la gestión privada del servicio, ha impedido su adjudicación en el último pleno. La oposición en bloque rechazó la propuesta de adjudicación presentada por la mesa de contratación y avalada por el equipo de gobierno. Una propuesta que plantea un cambio de empresa gestora, dejando el abastecimiento en manos de Valoriza Agua, cuya oferta plantea una baja temeraria superior al treinta por ciento.

El proceso de adjudicación se inició en diciembre de 2015 y desde entonces todo han sido problemas. Primero con los técnicos encargados de valorar las propuestas en la mesa de contratación y más recientemente con las ofertas económicas de las tres empresas presentadas a concurso, dos de ellas en baja temeraria. Para colmo, el PP no se acaba de creer los números presentados por la firma mejor valorada. Su portavoz, Juan Manuel Blanco, manifestó su total «preocupación» con la propuesta de Valoriza Agua, porque plantea unos ingresos de 2,6 millones de euros por los cinco años de contrato con unos beneficios netos de 3.400 euros. «Eso es muy difícil de contar, muy difícil de creer o de hacer entender a la ciudadanía», afirmó el concejal.

Es más, si esta empresa acomete las obras de mejora comprometidas acabaría perdiendo alrededor de 58.000 euros durante el total del período de contratación. «Así que nosotros no podemos dar nuestro voto a la firma de un contrato con una empresa que viene a Ribadesella a perder dinero», añadió Juan Manuel Blanco. Su única salvación pasaría por situar en 620.000 metros cúbicos el agua facturada al año, cuando el consumo actual está situado en 518.000. «Es decir, estamos ante un procedimiento contaminado que presenta muchas sombras y que no vemos nada claro, así que habrá que mirarlo con lupa, de forma tranquila y sosegada, echando todo el tiempo necesario porque a día de hoy el suministro del agua no corre peligro en Ribadesella», añadió el concejal conservador.

De hecho, la corporación municipal aprobó en el año 2016 una prórroga excepcional para que el adjudicatario actual del servicio, la empresa Asturagua, prosiga con la prestación hasta que se inicie el nuevo contrato, un trabajo que desde entonces sigue realizando. En este sentido, el grupo municipal de Pueblu, partidario de la remunicipalización del servicio, cree que la dilatación de este proceso de adjudicación se debe única y exclusivamente a «las peleas internas o externas entre Foro y PP» a la hora de no ponerse de acuerdo con los profesionales que deberían formar parte de la mesa de contratación.

Además, el portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, tampoco comparte los números esgrimidos por Valoriza Agua que, para el año 2018, contempla un crecimiento de abonados del 4%, «progresión que tampoco se está produciendo y quedan quince días para que se acabe el año».