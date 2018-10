Desconvocan la protesta ganadera del domingo en Benia por «falta de unión» Asturias Ganadera lamenta el peso de los «intereses partidistas» a pesar de existir en el sector un diagnóstico común de los problemas G. POMARADA BENIA. Viernes, 26 octubre 2018, 00:29

La protesta ganadera prevista para el domingo en Benia, coincidiendo con el día grande del certamen del queso Gamonéu, no se celebrará finalmente. Desde el colectivo promotor, Asturias Ganadera, señalaban ayer que tres han sido los motivos de la suspensión: el mal tiempo que puede restar afluencia a la concentración, el «respeto al excelente trabajo» de los queseros y, principalmente, la «búsqueda de unión en el sector».

«Debido a la división de opiniones generada entre los vecinos del concejo de Onís, pensamos que realizarla podría incidir a una fractura que queremos evitar», apuntan en un comunicado, en el que también destacan que sí existe coincidencia en las críticas al Principado por su gestión. «Sin embargo, no había consenso sobre otros aspectos secundarios, relacionados con los tiempos y las formas de la convocatoria», abundan.

El problema de fondo se encuentra también en «intereses partidistas», pues entienden desde Asturias Ganadera que «las opiniones desfavorables a la concentración fueron alimentadas por unas pocas personas vinculadas al poder político», si bien «la mayor parte de la gente a la que arrastraron es para nosotros muy respetable, y los esperamos para la próxima oportunidad».

Quejas en Parres

A las protestas por la situación del sector se ha sumado también en las últimas horas la Junta Ganadera de Parres, que afea a las administraciones su «dejadez» en aspectos como el control del lobo y la pérdida de pastos. «La disminución ya llega al 80% en algunas zonas y no ha tenido ninguna actuación en lo que llevamos de año. No se ha llevado a cabo ninguna reparación de infraestructuras y mucho menos de obra nueva. Los problemas de tuberculosis no se han erradicado y no saben ni cómo controlar las medidas preventivas», enumeran los parragueses. Lamentan, además, que sus solicitudes de reunión con representantes políticos se demoren. «Tardan tres meses», dicen.