Diego Noval abate en Cayón un venado de récord en Piloña El cazador Diego Noval Fonseca con el venado de 196 puntos, en el lote piloñés de Cayón. / E. C. GUILLERMO FERNÁNDEZ INFIESTO. Viernes, 14 septiembre 2018, 00:19

El cazador piloñés Diego Noval Fonseca abatía ayer en el lote de Cayón un venado de 196 puntos, en una cornamenta de 19 puntas, y la captura se convierte de largo en el récord del coto gestionado por Asdeca. El cazador se encontraba acompañado por el guarda Ramón Cueto y realizaba el certero disparo a larga distancia y desde un rifle de 7 milímetros.

La caza del venado es uno de los principales reclamos del coto piloñés y cada temporada se cobran más de un centenar de piezas en las modalidades de rececho y batida. Son numerosos los cazadores de toda España que acuden cada campaña a los espacios cinegéticos de Piloña y buenos dineros dejan en beneficio de la economía local.

Diego Noval, como todos los cazadores que practican la caza a rececho, disponía de tres días para cobrar la pieza a la que en virtud del correspondiente permiso tenía derecho. Ayer se cumplía la última jornada y a las nueve de la mañana conseguía avistar la pieza que ya gozaba de justa fama antes de ser abatida. Se sabía de su espectacular cornamenta y era objeto de deseo por parte de numerosos cazadores. Además, se trataba de la primera cacería autorizada en la presente temporada.

A lo largo del día, Noval Fonseca recibió numerosas felicitaciones por parte de sus colegas de actividad y el cazador detallaba a EL COMERCIO que «es el mejor lance que me ha sucedido en mi vida y no creo que me vuelva a encontrar en otra situación igual ni parecida».