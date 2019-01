Dimite el edil no adscrito de Llanes tras avalar la justicia las cuentas de 2016 Alfonso Miyares durante una de sus intervenciones en el pleno del pasado 19 de noviembre. / JUAN LLACA Alfonso Miyares, expulsado de Vecinos por Llanes, sigue defendiendo la nulidad de aquellos presupuestos pero renuncia «por coherencia» GLORIA POMARADA LLANES. Jueves, 3 enero 2019, 00:11

El único edil no adscrito del Ayuntamiento de Llanes, Alfonso Miyares, presentaba ayer su renuncia, una decisión que adopta «por coherencia» al avalar la justicia los presupuestos municipales de 2016. Aquellas cuentas motivaron en su momento la expulsión de Miyares de Vecinos por Llanes al romper la disciplina de voto de la formación. «Nunca me sentí orgulloso de esta decisión, pero puedo decir que no me arrepiento de haberlo hecho y que volvería a hacerlo si fuese necesario», sostenía ayer en un escrito remitido al alcalde Enrique Riestra (Vecinos por Llanes).

Miyares entendía que los presupuestos de 2016 -últimos aprobados en el concejo- incurrían en «vicios de nulidad» y por ello se decantó por el voto en contra. Contra la resolución del 29 de noviembre de 2016 por la que se aprobaban esas cuentas interpuso recurso la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), que consideraba que existían «diversos incumplimientos formales y de fondo». Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimaba el pasado 27 de diciembre el recurso.

«Una vez que he podido estudiar la sentencia y el informe del Tribunal de Cuentas y aun considerando que nada ha cambiado sobre la ilegalidad de esos presupuestos puesto que, a mi juicio, los defectos de fondo graves que viciaban de nulidad dichos presupuestos persisten y no fueron abordados con seriedad en el juicio, no tengo más remedio que aceptar el veredicto y presentar mi dimisión», indica Miyares. Insiste además en que su postura se mantiene y sigue considerando que los «vicios de nulidad siguen estando ahí» y que la sentencia «no entra a fondo en los puntos más importantes». Reconoce, no obstante, que el fallo judicial le resta «credibilidad» como concejal y «aunque sea injusto tengo que irme. Si esto hubiera pasado hace dos años me hubiera ido entonces».

Luis Bernardo es el siguiente en las listas y será la asamblea quien decida si es el sustituto

La dimisión de Alfonso Miyares debe ser ahora formalizada en sesión plenaria y su acta de concejal pasará al siguiente en la lista electoral de Vecinos por Llanes para los comicios de 2015. Tras Miyares, número tres, se situaba Luis Bernardo, que ayer se mostraba sorprendido por la situación. Por el momento, indicó, no descarta ninguna opción. «Tengo que hablar con Vecinos por Llanes», señaló. Por su parte, el alcalde Enrique Riestra dijo haber conocido la dimisión por la prensa y apuntó que será la asamblea de la formación la que decida el sustituto de Miyares. «Será en los próximos tres o cuatro días», adelantó. Por su parte, al nuevo concejal le deseó el dimitido edil la «mayor de las suertes».

Alfonso Miyares llegó a la política en 2015 de la mano de Vecinos por Llanes con la intención de «hacer las cosas de otra manera». Casi cuatro años después, el balance dista de sus pretensiones iniciales. «Yo creía en una política distinta, alejada de los grandes partidos. No se han cumplido mis expectativas», lamenta.

«Beneficios personales»

En mayo de 2015, el cuatripartito integrado por Foro, Partido Popular, Izquierda Unida y Vecinos por Llanes desalojaba de la alcaldía al PSOE por primera vez en tres décadas. «De aquel pacto a día de hoy se ha cumplido poco, lo que se prometió no se cumplió», denuncia Miyares, que alude en este sentido a cuestiones como la participación ciudadana. Sí destaca, no obstante, avances como la redacción del Plan General de Ordenación (PGO).

Para el hasta ahora edil no adscrito, los problemas del cuatripartito son múltiples. Cita por un lado a «gente que se acerca a la política con otras intenciones», así como a la búsqueda del «beneficio personal o de sus organizaciones». «Cada uno de los cuatro fue por su lado», afirma. Confía, no obstante, en que la experiencia «sirva en un futuro».

Paso a partido político

A lo largo de estos cuatro años los cambios han llegado también a Vecinos por Llanes. Constituida originalmente como una agrupación de electores, figura desde el pasado 22 de octubre como partido político en el registro del Ministerio del Interior, con Riestra al frente como presidente.

Por su parte, Miyares percibe en la formación una progresiva pérdida de transparencia. «Las actas ya no están colgadas, llama bastante la atención si nosotros nos diferenciábamos en la transparencia», censura. Por el momento, abunda, no está en sus planes continuar vinculado a la política. «Lo prudente ahora es reflexionar. Mi análisis final es que el sistema no funciona, sería una contradicción seguir», zanja.