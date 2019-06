Un año para diseñar el puente Puente de Ribadesella, que conecta ambas márgenes de la ría y que será reformado. / XUAN CUETO El Estado saca a licitación el plan previo a las esperadas obras de reforma por un importe superior a los 200.000 euros El nuevo proyecto para la infraestructura de Ribadesella definirá la ampliación JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Domingo, 16 junio 2019, 01:24

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba esta semana el anuncio de licitación de la redacción del proyecto de reparación y ampliación del puente de Ribadesella. El valor estimado de la actuación es de 208.488 euros y el equipo de ingenieros que resulte adjudicatario va a disponer de doce meses para presentar su trabajo. Es decir, aún queda algo más de un año para conocer cómo será la futura estructura del viaducto riosellano situado en el punto kilométrico tres de la carretera N-632, que sirve para salvar la ría del Sella.

La noticia ha cogido por sorpresa a la mayor parte de los riosellanos. Nadie se esperaba su publicación en la recta final de la legislatura y menos aún la ya exalcaldesa, Charo Fernández, quien agradeció públicamente al director general de Carreteras, Javier Herrero Lizcano, que haya cumplido con su palabra. «La verdad es que me ha sorprendido por la época en la que estamos inmersos, al final de nuestra legislatura y con un gobierno de la nación también en funciones, pero me alegro de que Lizcano haya cumplido con su palabra, porque es un técnico muy apreciado por todos y no solo en el ámbito del partido que le ha nombrado para el cargo, así que también se merece toda mi confianza», afirmó. Fernández espera que, «por el bien de Ribadesella, la actuación siga adelante» más allá de la redacción del proyecto.

La noticia llega una semana después de conocerse que la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias ha confirmado otra partida de 41.322 euros para redactar el proyecto de saneamiento de la cuenca del río San Miguel, en el concejo de Ribadesella, dos actuaciones muy esperadas en el concejo. Charo Fernández recordó que en sus ocho años de gobierno «hemos peleado continuamente» por el saneamiento de ese río, pero también por el colector del Oriente, el que uniría Cuerres con Ribadesella y para el que ya existe un proyecto aprobado y compromiso presupuestario de Estado y Principado. «Creemos que estamos muy por detrás de la mayor parte de los municipios de Asturias en materia de saneamiento y por eso esperamos que todas estos proyectos que se licitan ahora acaben siendo obras», añadió la exregidora. De hecho, el saneamiento del río San Miguel contaba con un proyecto desde el año 2010 que nunca se ejecutó.

Charo Fernández abandona el Ayuntamiento de Ribadesella con la conciencia tranquila y contenta con el trabajo desarrollado durante ocho años, pero también cansada por las muchas dificultades encontradas a la hora de negociar con el resto de administraciones públicas. «Por desgracia, la democracia plena en España no existirá mientras no se gobierne para todos, buscando siempre lo mejor esté quien esté al otro lado. Pero esto no pasa ni en España ni en Asturias y mientras no se corrija, seremos una democracia imperfecta», lamentó. Alejada ya de las responsabilidades políticas, solo espera que se acaben los «sectarismos políticos» a la hora de gobernar.