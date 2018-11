La dueña del chalé ilegal de Niembro reclamará medio millón a Llanes Trabajos de demolición en el chalé de Niembro declarado ilegal por la justicia. / JUAN LLACA «Mi clienta metió sus ahorros en la casa y pidió un préstamo que sigue pagando, pero solo tiene escombros», explica el abogado de la mujer LUCÍA RAMOS LLANES. Viernes, 30 noviembre 2018, 01:34

De sueño pasó a quebradero de cabeza y en pocos días no quedarán más que escombros. Una década después de que comenzase su construcción, el chalé ubicado en la localidad llanisca de Niembro cuya licencia fue declarada ilegal por la justicia al anularse el plan general en el que se amparaba está siendo derribado. De los trabajos, que comenzaron hace aproximadamente seis semanas, se tuvo que hacer finalmente cargo el Ayuntamiento de Llanes, de forma subsidiaria, al no llevarlos a cabo la propietaria de la vivienda. Además, las arcas municipales tendrán que hacer próximamente frente a una reclamación de más de medio millón de euros por «daños patrimoniales y morales».

El procedimiento para llevar a cabo la demolición se demoró más de lo debido y conllevó un pequeño 'susto' para la teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, la forista Marián García de la Llana, a quien la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo impuso una multa de quinientos euros por no ejecutar la orden de derribo. Sanción que debería repetirse cada veinte días hasta que el inmueble haya sido completamente demolido, pero contra la que la edil interpuso un recurso, al considerar que la magistrada le atribuyó competencias que no le corresponden.

Según explicó García de la Llana, para proceder al cumplimiento de la sentencia que ratifica la ilegalidad de la licencia concedida hace más de una década, bajo mandato socialista, «se envió un escrito a la propiedad instándoles a que llevasen a cabo el derribo». El plazo para que se ejecutase la actuación finalizó el 22 de diciembre del pasado año, sin movimientos por parte de la propietaria del inmueble, por lo que «Urbanismo encargó al departamento de Contratación la elaboración del proyecto de demolición» que más adelante se adjudicaría a la empresa encargada de llevar a cabo los trabajos. «Fue ahí donde se demoró todo, no sé por qué, y la jueza me atribuyó ese retraso a mí, cuando yo no tengo ninguna competencia al respecto», recalcó la edil.

«Quebraderos de cabeza»

Mientras García de la Llana aguarda por una respuesta a su recurso, la que sí parece segura es la indemnización a la que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento. Y es que, según indicó el letrado de la propietaria del chalé, Jorge Álvarez de Linera, en los próximos días presentará en el juzgado una reclamación patrimonial de cerca de 530.000 euros. Un procedimiento que ya inició hace meses ante el Ayuntamiento y que, al no recibir respuesta, continuará en los tribunales.

El abogado recordó cómo fue la denuncia de un vecino de la zona la que inició todo el procedimiento que culminaría con la anulación de la licencia de construcción «por aproximadamente diez centímetros de retranqueo». Un periplo judicial, señaló Álvarez de Linera, que afectó seriamente a la propietaria del inmueble. «Estamos hablando de diez años de quebraderos de cabeza. Mi clienta metió sus ahorros en la obra e incluso pidió un préstamo que sigue pagando, pero sin embargo solo tiene escombros», señaló.