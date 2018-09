«Nadie nos echa de la residencia de Llanes», dice la superiora franciscana La jefa provincial de las religiosas indica que abandonan la Faustino Sobrino porque no pueden seguir prestando el servicio y tampoco tienen sustitutas LUCÍA RAMOS LLANES. Sábado, 22 septiembre 2018, 00:17

Detrás de la marcha de las religiosas franciscanas de la residencia de la Fundación Faustino Sobrino de Llanes no existe ningún interés oculto. Es lo que aseveraba hace algo más de una semana la ex directora del centro, sor Carmen García, en conversación con EL COMERCIO, y lo que confirma la superiora provincial de la orden de la Madre del Divino Pastor, Inmaculada García Asorey, en un escrito dirigido al alcalde llanisco, Enrique Riestra. En el mismo, la monja asevera que tras la decisión de la congregación de abandonar el concejo tras más de 120 años prestando servicio en el mismo, obedece únicamente a «motivos de índole interna».

«Nuestra labor aquí ya ha concluido, por eso nos vamos», aseveraba a este diario sor Carmen, quien fuese directora del centro durante quince años hasta su jubilación, a finales de 2017. «No nos echa nadie, nos vamos nosotras, pues ahora que entró gente nueva nuestro trabajo terminó», insistía, en referencia a la llegada, hace algo más de un año, del nuevo gerente de la Faustino Sobrino, Daniel Marcilla Alconero. Fue nombrado por el Patronato para acabar con las importantes pérdidas, de unos 300.000 euros anuales, que la fundación llevaba tiempo arrastrando y que amenazaban con hacerla desaparecer.

En su carta, la superiora provincial asevera que la decisión de que las tres religiosas que aún residía en el centro llanisco en el que prestaron sus servicios durante años lo abandonen, «solo compete a la Congregación de Franciscanas». En este sentido, e imitando las palabras de sor Carmen, García Asorey recalca que «queremos dejar claro que a las hermanas nadie las echa de la residencia». Es la propia congregación religiosa, agrega, «la que, después de un serio discernimiento y debido a motivos de índole interna, exclusivamente, ha decidido dejar este servicio en el que distintas generaciones de hermanas, durante más de cien años, han entregado su vida al servicio de los vecinos de Llanes y su entorno».

La superiora provincial de las franciscanas concluye su misiva reconociendo que la congregación no puede seguir prestando el servicio que hasta hace poco mantuvo en el centro asistencial llanisco. «Las tres hermanas, ya jubiladas, que permanecen aún en la residencia, no responden al perfil ni a las condiciones que los estatutos de la Fundación Faustino Sobrino establecen, lo que unido a las prioridades institucionales, hace necesario su destino a otras comunidades de la congregación». La religiosa también lamenta que, «sintiéndolo mucho, no disponemos de otras hermanas que puedan reemplazarlas». La decisión, indica, ya se comunicó al alcalde, como presidente del Patronato; al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y al párroco de Llanes, Florentino Hoyos.

Desde 1984

La complicada situación económica de la Faustino Sobrino se hizo pública a finales del 2012. El despido de dos trabajadoras con veinte años de antigüedad en el centro acabó revelando el estado financiero de una entidad que llegó a acumular más de siete millones de euros de patrimonio.

Fundada el 10 de junio de 1894 gracias al legado de 200.000 pesos que dejó Faustino Sobrino Díaz tras su muerte en México en 1883, en estos 124 años de historia ha pasado por vicisitudes de todo tipo pero siempre ha estado regentada por las franciscanas. Durante las primeras décadas la fundación gozó de una buena situación económica. Aquello acabó en 1930 y desde entonces hasta 1975 las religiosas vivieron en la más absoluta pobreza. La residencia subsistió gracias a su esfuerzo y a la ayuda que obtenían de velar enfermos, de festivales taurinos, funciones de teatro, venta de estiércol, limosnas...

Durante el último cuarto del siglo XX numerosas familias del concejo realizaron cuantiosas donaciones que permitieron a la Fundación gozar de una boyante situación financiera. Parte de aquellos fondos tenían la forma de cartera de valores y con ellos se jugó en bolsa, obteniendo unos resultados negativos para la entidad. Una auditoría encargada por el cuatripartito revelaría que la Faustino Sobrino había perdido 1,7 millones de euros entre 2006 y 2015. También que había residentes que no pagaban nada mientras otros sí lo hacían.