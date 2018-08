Los ecologistas alertan de «un nuevo vertido» a la ría de Poo, en Llanes La playa de Poo ayer, con la ría que desemboca en ella al fondo. / JUAN LLACA El gobierno llanisco lleva tres años reclamando la conexión del colector de Posada con la depuradora de Frieres para evitar tener que hacer alivios como el del miércoles LUCÍA RAMOS LLANES. Viernes, 31 agosto 2018, 00:10

Apenas una semana después de que el arenal llanisco de Poo tuviese que ser cerrado al baño por la elevada concentración de bacterias fecales, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha alertado de «un nuevo vertido» en la ría que desemboca en dicha playa. Fue este miércoles cuando, debido a las intensas lluvias registradas, el colector de Poo entraba en carga, haciendo que el agua desbordase por las arquetas próximas a la estación de bombeo. Un agua, eso sí, que «era principalmente de lluvia, no residual», según manifestaron desde el gobierno local.

«En cuanto tuvimos conocimiento de lo sucedido nos pusimos en contacto con la empresa concesionaria del colector, que reconoció que cuando estaba lloviendo a todo llover, sobre las diez de la mañana, se hizo un alivio de una hora», explicó el concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Armas. El colector, recordó, «procede de Posada y recoge las aguas, pluviales y residuales, de esta localidad, de Bricia, Balmori, Niembro, Barro, Celorio y Poo y a veces no puede soportar tanta cantidad».

Una situación que, recalcó, no es nueva, pues «el sistema está así dimensionado desde los años 90». Con posterioridad, agregó, se construyeron tanques de tormenta para tratar de evitar estos alivios, pero aún así no siempre es suficiente. Por ello, «desde el equipo de gobierno llevamos tres años reclamando que se conecte el colector de Posada y Balmori a la depuradora de Frieres, pues actualmente ésta solo recoge las aguas del valle de San Jorge y tiene capacidad para recibir estas también, lo que aliviaría notablemente la carga del colector de Poo». Una conexión que depende del Principado y que, criticó Armas, no termina de llegar.

En lo que sí se han puesto manos a la obra desde la Consejería de Infraestructuras, recordó la teniente de alcalde, Marián García de la Llana, es en detectar dónde están los problemas del saneamiento llanisco. «Se han reservado 100.000 euros a este fin», apuntó, e indicó que el alivio de este miércoles «no tiene por qué afectar a la calidad de las aguas de la playa de Poo, pues era principalmente agua de lluvia. Habrá que esperar a los próximos análisis», apostilló.

Para los ecologistas, sin embargo, estas explicaciones no son suficientes y reclaman a Consistorio y Principado «que se mejore el actual sistema de saneamiento para evitar que las arquetas desagüen en una de las playas más hermosas de Europa».