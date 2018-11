Educación culminará la obra en el aula de Cue «si no lo hace el Ayuntamiento» Alonso observa el tramo de escalera sin barandilla. / NEL ACEBAL Padres y profesorado instan a colocar una barandilla en el desván, renovar las ventanas y mejorar la accesibilidad a través de una rampa G. POMARADA LLANES. Martes, 20 noviembre 2018, 00:21

Tras acometer en los últimos meses unas obras por importe de 49.000 euros en el aula de Cue, perteneciente al Colegio Rural Agrupado (CRA) Llanes 2, el consejero de Educación, Genaro Alonso, visitó ayer el resultado de los trabajos financiados con fondos autonómicos. Las tareas se han centrado en la renovación de la cubierta y la accesibilidad de los aseos, pero la comunidad educativa aún echa en falta remates en la intervención. Así se lo hicieron saber a Alonso el director del centro, Daniel Fernández Montes, y un grupo de madres presentes en el acto. Su petición pasa por colocar una barandilla en la zona del desván habilitada como sala multiusos tras la reforma de la cubierta. «Esto no puede estar así, si no lo pone el Ayuntamiento lo ponemos nosotros», se comprometió el consejero al observar el hueco sin protección. La intención de Educación pasa por ponerse en contacto con la concejal del ramo, Marisa Elviro (Vecinos por Llanes), para aclarar a quien corresponde la obra. «Todo lo que es cuestión de mantenimiento, que no sea estructural, es responsabilidad del Ayuntamiento», dijo.

Entre las carencias presentes en el aula de Cue, el director reseñó también las barreras arquitectónicas, que la comunidad educativa propone salvar mediante una rampa en la entrada principal. Fernández Montes también aludió a la necesidad de renovar las ventanas del inmueble, construido en el año 1900.

Más de 90 alumnos

Durante su visita a la sede de Cue, el consejero destacó el compromiso de su departamento con los colegios rurales, en los que han invertido «350.000 euros», dijo. Las intervenciones, precisó, han llegado a una decena de centros, del total de 24 existentes en la región. De cara al próximo ejercicio, Alonso adelantó que prevén destinar otros 496.000 euros, cifra estimada en el anteproyecto de los presupuestos autonómicos. También destacó el decreto sobre el Observatorio de la Escuela Rural, «a punto de ser promulgado». «Apostamos firmemente por la escuela rural, somos la comunidad autónoma que mantiene abiertas escuelas con menos alumnos», señaló. En el CRA número 2 de Llanes están escolarizados más de noventa alumnos, repartidos entre las aulas de Cue (17), Poo (30), Parres (11), San Roque (18), Vidiago (11) y Pendueles (5).