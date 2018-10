El embarcadero de los Campos de Oba estará listo «en un mes» y será de uso público Estado de las obras en el embarcadero del Sella. / NEL ACEBAL El Consistorio riosellano rechaza que sea una obra para las empresas de canoas e indica que «cualquier persona» podrá utilizar la infraestructura JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:16

El área para el desembarco de canoas que el Ayuntamiento de Ribadesella construye a la entrada de los Campos de Oba será de uso público. Según Jorge Núñez, el concejal de Juventud promotor del proyecto, no podía ser de otra forma porque el embarcadero se diseñó «para acondicionar un espacio público que soporta mucho tránsito de personas, ya sean clientes de empresas de turismo activo, piragüistas o gentes que utilizan ese tramo del río como zona de baño». En este sentido, Núñez negó que se trate de una obra creada 'ex profeso' para las empresas de aventura que operan en el Sella «porque se trata de un bien común, construido sobre un terreno comunal, en el que cualquier persona va a disponer de un espacio acondicionado para bañarse y desembarcar de una piragua o de una canoa». También recordó que se trata de un lugar que es meta del Descenso Internacional del Sella para las categorías inferiores y punto de partida para otros eventos deportivos que se organizan cada año, desde el Descenso a Nado del Sella hasta el Mini Sella.

Según el concejal, las obras se desarrollan a buen ritmo, con rapidez, sin problemas y sin variación alguna sobre el proyecto original, ya que en el Principado «fueron muy explícitos sobre cómo las había que hacer, así que no se puede cambiar ni una coma del proyecto». No ocurrió lo mismo con su tramitación. «Costó mucho trabajo sacarlo adelante por muchas afecciones ambientales que presentaba y por el número de organismos a los que hubo que pedir autorización». Según la empresa que ejecuta los trabajos, éstos podrían estar concluidos una semana antes del plazo previsto, a finales del mes de noviembre.

El proyecto se ha concebido para evitar que cualquier crecida del río Sella lo dañe seriamente. «Tanto los gaviones que se han instalado para estabilizar el terreno a la orilla del río como la plataforma de rodadura están diseñados para que se muestren resistentes a las corrientes del río y de tal manera que siempre serán fáciles de limpiar después de cualquier crecida», explicó Núñez.

El concejal riosellano lamentó que «muy poca gente» del concejo se haya interesado por los contenidos del proyecto durante los seis meses en los que estuvo expuesto a información pública y sea ahora, cuando ya se están ejecutando las obras, cuando se escuchan comentarios en una u otra dirección. «Era en esa parte de exposición pública cuando todos teníamos derecho a informarnos y presentar cuantas alegaciones hubiéramos considerado oportunas. Si no se hizo entonces no es agradable que ahora vengan a decirte lo que gusta o no gusta del proyecto. Lo que se está haciendo es lo que permitieron todos los organismos implicados. El embarcadero no es un capricho del Ayuntamiento», sostuvo Jorge Núñez.

Aparcamientos de pago

Los que hoy inician su periodo de información pública son los aparcamientos de pago previstos para la villa -zona azul- y playa de Santa Marina -zona naranja-. La memoria del proyecto estará expuesta durante un mes para la presentación de alegaciones, modificaciones y observaciones. En la misma se propone una gestión indirecta a través de un contrato de concesión de servicios, por considerarse que es «la mejor opción para los intereses locales y conforme a la estructura administrativa municipal». En la memoria también se incluye el estudio de viabilidad con dos diferentes alternativas de gestión.