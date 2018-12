La empresa de la residencia reclama al Consistorio pongueto «la cifra que le adeuda»

La empresa concesionaria de la residencia de mayores de San Juan de Beleño reclamaba ayer, a través de un comunicado, que el Ayuntamiento de Ponga abone «las cantidades que le adeudan y que se haga cargo de la gestión del centro». A través de su abogada, Pilar Martínez, la adjudicataria del servicio señala que las «obligaciones de pago pactadas con el Ayuntamiento de Ponga no se cumplieron en su totalidad, ni de manera puntual a lo largo de la vigencia del contrato, lo que dificultó la prestación del servicio». Por ese motivo, abundan, el 2 de octubre de 2018 manifestaron «la voluntad de no renovación del contrato», que finalizaba el 10 de noviembre después de cuatro años. «Transcurrido un mes y ante la falta de respuesta», dicen, remitieron al Ayuntamiento un burofax el 8 de noviembre de 2018, «con copia al organismo autónomo ERA».

Por su parte, el Ayuntamiento sostiene que recibieron la comunicación del cese el 9 de noviembre y desde entonces la concesionaria no ha abandonado el centro, por lo que prevén llevar a cabo un desahucio administrativo. A esa opción responde la representante legal diciendo que es «un absurdo desde el punto de vista jurídico». Insta además a la alcaldesa a «aclarar dónde ha ido a parar el dinero percibido del ERA, que no le ha pagado a la adjudicataria, que sigue atendiendo la residencia mientras no se le dé una solución».