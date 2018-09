Los empresarios de Picos piden más inversión para frenar la caída turística Decenas de turistas se acercaron ayer por la tarde hasta el Santuario de Covadonga, en los Picos de Europa. / JUAN LLACA «La gallina de los huevos de oro no es para siempre, si no se toman medidas lo notaremos a corto plazo», advierte el presidente de Incatur, Toño Sánchez LUCÍA RAMOS CANGAS DE ONÍS. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:11

Lo llevan avisando años y, finalmente, parece que sus malos presagios comienzan a cumplirse. «Hace tiempo que venimos denunciando la falta de inversión y de un programa y una promoción acordes al Parque Nacional de los Picos de Europa», recordaba ayer Toño Sánchez, presidente de Incatur, la asociación que aglutina a gran parte de los empresarios del espacio protegido. Y es que, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, este 2018 se está rompiendo la tendencia alcista de los últimos cuatro años y desde enero el número de visitantes ha bajado en un 3,41% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

Sánchez reconoció que dentro del sector «hay cierta preocupación» debido a estas cifras. Una preocupación que no solo se debe al descenso, sino a la posibilidad de que éste no se detenga si no se toman medidas. «Los Picos atraen a mucha gente, pero luego cuando llegan aquí vemos que se encuentran con muchas carencias y si no se ponen los medios suficientes para solucionarlo corremos el riesgo de pagarlo a corto plazo», manifestó, y recalcó que «la gallina de los huevos de oro no es para siempre, tiene que ir acompañada de mejoras e inversiones en todos los sentidos. No nos podemos permitir que la gente venga y se encuentre con horas de colas y falta de atención», agregó.

Entre los motivos de esta bajada en el número de visitantes, el presidente de Incatur considera que puede haber «una combinación de varios factores», siendo uno de los principales el mal tiempo registrado durante los primeros meses del año, julio incluido. «Es cierto que eso influye mucho en la afluencia de personas a los Picos, pero también se ha dado una disminución general que quizás tenga que ver con la apertura de otros destinos que durante los últimos años abandonaron la primera línea debido a diferentes crisis y conflictos que todos conocemos», indicó.

Sánchez también se refirió a la promoción del triple centenario que este año acoge Asturias y que para él y sus compañeros «no se promocionó en tiempo y forma. Fue un poco precipitado todo y no llegó a la gente. Vienen muchos turistas que ni sabían lo que estamos celebrando y en los establecimientos tampoco disponemos de un programa que ofrecerles. Ahí las administraciones han fallado», apostilló. Eso sí, reconoció que, «aunque sea tarde, seguramente todo esto tenga repercusión», e indicó que se suman la visita real y la etapa de la Vuelta del sábado y el domingo. «Quedan meses para terminar el año y creo que mucha gente se decidirá a visitarnos a partir de este fin de semana», señaló.

Por todos estos motivos, advirtió Sánchez, tras el verano se retomarán las reuniones de empresarios locales para seguir con sus reclamaciones.