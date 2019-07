«Me he encontrado con un caos auténtico en el Ayuntamiento» Ramón Canal, ayer en el despacho de alcaldía. / NEL ACEBAL «Hay partidas a cero, como la de turismo. Los últimos días de campaña se hizo un derroche y el objetivo era claro, gastar lo que quedaba» Ramón Canal Alcalde de Ribadesella GLORIA POMARADA RIBADESELLA. Domingo, 21 julio 2019, 00:36

El socialista Ramón Canal (Ribadesella, 1958) ha regresado a la alcaldía por segunda vez, tras ocho años alejado de la política municipal. Lo ha hecho en minoría, con un gobierno de coalición con Ciudadanos que hasta esta misma semana no ha aprobado su organigrama y retribuciones. Para ello fue necesaria la abstención del PP. Convencido de que los grupos van a apartar ideologías y trabajar en conjunto, el que fuese director de los institutos de Llanes y Ribadesella, así como presidente del Consejo de la FP en Asturias, celebra «el desbloqueo» con el reto inmediato de «marcar las prioridades» del nuevo Ejecutivo.

-¿Qué tal estas primeras semanas gobernando con el enemigo?

-En los pueblos no puedes hablar de partidos, son compañeros, vecinos de Ribadesella. Durante la campaña todos estuvimos defendiendo que veníamos a trabajar por y para Ribadesella y hay que demostrarlo ahora, gobernar sobre la minoría que decidió el pueblo que tuviésemos, sobre las cosas que nos unen y olvidando las que nos distancian.

-Tiene al PP en la junta de gobierno, ¿va a ser un mandato de puertas abiertas?

-Va a ser un gobierno reflejo de lo que quiso el ciudadano de Ribadesella. Quiso que hubiese muchos partidos con muchas ideologías entre comillas distintas y eso es lo que tenemos que reproducir en el Ayuntamiento. En la junta de gobierno tendremos que consensuar apuestas comunes, no queda otra.

-¿A qué se debió el error en los sueldos que presentaron a los grupos?

-Con el PP habíamos hablado que ellos nos aceptaban el 10% de aumento, hicimos el cálculo pero teniendo en cuenta que los anteriores sueldos no habían sufrido la subida del 2,5% y parece ser que sí, el interventor nos dijo que los datos que manejábamos ya estaban con la subida. Hicimos la corrección y punto.

-Propone crear un puesto de ayudante a la alcaldía, ¿no hay bastante plantilla?

-Dentro de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes se puede nombrar a personal eventual. El anterior equipo de gobierno no consiguió sacar adelante esa figura porque parece ser que tenían el empeño de que fuese nombrada porque sí, que es legítimo porque es un cargo de confianza. Yo lo había hecho la otra vez de otra forma y pienso volver a hacerlo así, con un proceso selectivo. No quiere decir que sea el amigo o la prima de confianza.

-¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento ocho años después?

-Un verdadero caos, tenemos una serie de situaciones complicadas que además no podemos resolver porque están enconadas o en vía judicial. Por ejemplo, el bulevar de la cueva Tito Bustillo es un verdadero disparate. Lo que apetecería ahora mismo es coger una pala, tirarlo todo y volver a empezar, pero estamos en un procedimiento de excluir a la empresa que lo estaba realizando y no podemos tocarlo. Tenemos el tema de la adjudicación del agua, que es muy complicado, con unos acuerdos plenarios que se contradicen con la mesa de contratación. También muchas privatizaciones que no están funcionando de la forma adecuada.

-El proyecto del puente está en licitación, ¿qué opción de las apuntadas estos años le convence?

-La semana pasada estuve hablando de este tema con Adriana (Lastra) y nosotros lo que podemos hacer es opinar, reivindicar y procurar acelerar, pero quien licita es Fomento. Su mesa de contratación es quien va a decidir, de todas formas aquí el diseño está hecho. Es una ampliación, son más cosas técnicas. Adriana Lastra puede sernos de mucha ayuda para estos grandes objetivos, que esperamos sacar adelante en esta legislatura.

-Hereda la 'patata caliente' de la plaza, ¿qué va a pasar si no entra en el inventario de Patrimonio?

-Siempre fuimos muy coherentes en el discurso de la plaza de abastos: si va a ser una ruina que se va a caer, carguémonosla de mano; pero si la vamos a mantener y darle un uso sostenible, hagamos esa apuesta. Enviarla a la comisión de Patrimonio no sé si es lo mejor, a ver si nos excedimos en la exposición de motivos y lo que hacen es una catalogación integral y con entorno, que a lo mejor nos bloquea hasta la ampliación del puente y el desarrollo de su interior para otros usos. Recemos para que la comisión no se decante en esos términos.

-¿Y si la CUOTA devuelve el PGO?

-Una de las grandes sorpresas cuando llegué es que no se había enviado a la CUOTA. Lo envié yo la semana pasada, ese documento no puedes modificarlo ahora, tenía que hacerlo porque tiene su proceso. Espero que hagan correcciones, porque si se aprueba tal y como está alguien lo va a impugnar y ahí sí que se va a retrasar.

-¿Qué correcciones?

-Esa solución que el anterior equipo encontró para no indemnizar los espacios libres públicos, generando unidades de actuación en las que se integraban esas propiedades, es demencial. Usurpa al ciudadano zonas verdes y la gente no ha tenido opción a alegar. Prefiero, cuando lo devuelvan, tardar dos meses más y no meternos en un bloqueo.

-Decía su predecesora que Ribadesella es uno de los concejos con menos saneamiento ejecutado.

-Es verdad. La del saneamiento es una de las inversiones más complicadas, genera problemas y ninguna satisfacción porque es una obra que no se ve. Dicho esto, es imprescindible hacerlo. En su momento empecé a hacer el proyecto de la cuenca del San Miguel, dejé expropiados los terrenos y había una subvención de 700.000 euros que se perdió. Me parece el prioritario porque acaba en Tito Bustillo, estamos haciendo pasar una cloaca por la cueva. Segunda prioridad, en estudio por Medio Ambiente, el colector general. A partir de ahí empezaremos a buscar enlaces individuales de cada uno de los pueblos. Vega es otro de los saneamientos imprescindibles, los vertidos llegan a la playa no adecuadamente.

-¿Podrían multarles?

-Son cosas de estas increíbles, si seguimos en esa situación pueden multarnos por algún vertido, pero no tenemos capacidad económica de resolverlo por nuestra cuenta.

-¿A quién corresponde la limpieza de la playa?

-Recibimos toda la basura de Piloña, Cangas y Arriondas a través de los ríos. Tenemos que retirarla, enviarla a Cogersa y encima pagar por ello. Por el verano tenemos chiringuitos y terrazas, tenemos que darles seguridad, alumbrado y limpieza, pero a nosotros no nos revierte en nada porque están en terrenos de Costas y lo cobran ellos. Todos los alcaldes en esta situación tenemos que reunirnos y plantear este hecho diferencial, dos meses al año se multiplica por seis o por siete la población, a la que hay que atender con los impuestos de seis mil habitantes.

-Los presupuestos están sin hacer, ¿da tiempo a elaborarlos este año?

-Tenemos que hacerlo porque con el prorrogado que nos dejaron no sobrevivimos. Hay partidas a cero, como la de turismo. Los últimos días de campaña se hizo un derroche, con orquestas, fiestas... El objetivo era claro, gastar lo que quedaba. Hay dinero, pero del remanente, que solo se puede destinar a inversiones financieramente sostenibles. Quisiera aprobarlos en octubre, entre otras cosas para pagar las miles de facturas que tenemos.