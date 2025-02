Los Encuentros Manos Curtidas, virtuales

Miércoles, 17 de febrero 2021, 01:10 | Actualizado 08:01h. Comenta Compartir

JUAN GARCÍA. Los XII Encuentros Manos Curtidas serán virtuales. La tertulia femenina El Garabato no quiere que el 2021 se quede en blanco debido a la pandemia, por lo que elaborará un vídeo que se compartirá en redes para hacerlo visible entre todos los riosellanos de dentro y de afuera. Según explicó la portavoz del colectivo, Estela Rosete, en el vídeo participarán «los niños del Colegio Nuestra Sra del Rosario, una persona mayor de El Cobayu que nos contará sus vivencias y las componentes de la tertulia». Se publicará el 5 de marzo, siempre en fechas próximas al Día Internacional de la Mujer. Lo que aún no han decidido las integrantes de El Garabato es si este año habrá premio Manos Curtidas. «Aún no lo tenemos claro, aunque no descartamos hacer una dedicatoria a un colectivo o persona, pero sin llevar a cabo una entrega física del premio», añadió Rosete.