«La encuesta es obvia, claro que queremos las obras contra las riadas» Una vecina contempla el río Piloña a su paso por Arriondas. / CUETO Parragueses y entidades asumen la consulta como un «trámite más», pero recuerdan la urgencia de ejecutar el proyecto de protección de Arriondas G. P. ARRIONDAS. Sábado, 19 octubre 2019, 01:29

La encuesta que ha comenzado a llegar a vecinos y entidades de Parres para recoger su opinión acerca del proyecto de protección de Arriondas frente las riadas se acepta como un «trámite más» dentro de un concejo que espera desde hace nueve años por las obras. Al cuestionario, que incluye preguntas como las vivencias personales en los episodios de avenidas o la necesidad de medidas para paliar sus efectos, se han sometido ya asociaciones como la de comerciantes. «Son preguntas que caen de cajón, pero si con eso conseguimos que se haga la obra...», expresa su presidenta, Fidelia Fernández, que realizó la encuesta por vía telefónica.

Del mismo modo la completó Titu Manzano, de los Amigos de Parres, que considera las preguntas «muy obvias». «Cómo no me va a gustar que se haga la obra y cómo no va a estar a favor la gente. La necesidad es evidente», indica. Por su parte, el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis) no ha recibido el formulario, a pesar de que su presidente, Juan Manuel Feliz, apunta a que sí les interesa dar su opinión. «Afectan a la parte de la salida del Descenso», explica. Recuerda además los efectos de intervenciones anteriores «cuando se rellenó una zona en La Concordia que era donde se expandía el río», por lo que ahora «sube en altura».

El listado de personas y entidades consultados, explica el alcalde Emilio García Longo (PSOE), fue elaborado por la propia empresa adjudicataria de los trabajos. La tarea en cuestión se enmarca dentro de un estudio encargado por el Ministerio para conocer las prioridades de actuación.

«Es un trámite habitual, en la ley de procedimiento administrativo es preceptivo», explica el primer edil sobre la consulta pública, que «va en la línea de favorecer la participación ciudadana». Aclara además que la tarea «estaba prevista» y discurre «en paralelo» a la burocracia para adjudicar las obras, presupuestadas en 16 millones de euros. Sobre los plazos, el primer edil indica que no ha recibido notificación que haga prever cambios. Inicialmente el inicio de los trabajos estaba previsto para este 2020.