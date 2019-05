Un escaparate de la mejor naturaleza Numeroso público se acercó a Infiesto para contemplar las obras fotográficas. / FOTOS: XUAN CUETO Los autores presentes en Piloña explicaron las historias que se esconden detrás de las instantáneas Infiesto expone por sus calles las fotos más impactantes del Memorial María Luisa ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Sábado, 18 mayo 2019, 01:47

El Memorial María Luisa de Fotografía y Vídeo de Montaña y Naturaleza cerró ayer su Film Festival, en el que se han proyectado algunos de los documentales más destacados de la presente edición, a la vez que se inauguraba la muestra al aire libre que se distribuye por varias ubicaciones de la villa de Infiesto. Los paneles de gran formato alcanzan un tamaño de 1,5 metros y algunos de ellos están iluminados para favorecer su visualización durante la noche. Desde hace varias ediciones, el Memorial los utiliza como gran escaparate para las mejores fotografías presentadas en cada edición. En las próximas semanas serán miles las personas que se asomen a estas auténticas obras de arte capturadas por la cámara.

Antes de la inauguración de la muestra, organizadores, finalistas, premiados y público compartieron unos minutos de charla en la Casa de Cultura de Infiesto, donde ayer también se proyectó 'Zabardast', un documental del francés Jerôme Tanon, que junto a varios compañeros -Thomas Delfino, Yannick Graziani, Hélias Millerioux, Zak Mills y Léo Taillefer- vivió cinco intensas semanas en el Karakorum, cruzando el Skam La Pass, el Snow Lake, y los glaciares Sim Gang y Biafo, en busca de la Torre Norte del Biacherahi. La grabación ha logrado el premio absoluto de esta 29 edición del prestigioso concurso piloñés.

La muestra exterior del certamen se ubica en varios puntos de la capital piloñesa, como los jardines de la Corredoria, jardines de la Obra Pía, plaza del Ayuntamiento y plaza Mayor. Los autores presentes, junto con la organización, fueron recorriendo estas localizaciones y liberando a la vista del público sus respectivas obras. También aprovecharon para explicar la historia que se esconde tras la acertada mirada de sus objetivos a la hora de captar imágenes tan impresionantes como las expuestas.

Entre los presentes no faltaron el ganador absoluto, Cristóbal Serrano, que presentó la imagen 'Bed of seals', fotografía que también cuenta con un lugar especial en la muestra. Otro de los invitados era el vencedor en la categoría de concursante novel, el finlandés de 16 años Lasse Kurkela, que se mostraba encantado con el galardón.

Si la de ayer fue una gran jornada para el calendario del Memorial, la de hoy no se quedará atrás. A partir de las siete de la tarde tendrá lugar en el Teatro Filarmónica de Oviedo la gala de entrega de premios.