«La escuela de 0 a 3 era muy necesaria», dicen los padres piloñeses El nuevo centro de Infiesto inicia las clases con jornadas de adaptación para ayudar a los pequeños a «asimilar el cambio» ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Martes, 12 marzo 2019, 00:15

La de ayer fue una jornada de llantos en Infiesto. La apertura de la escuela de 0 a 3 en la capital piloñesa se convirtió en un acontecimiento para muchas familias, aunque una buena parte de los alumnos no se tomaron muy bien ese primer contacto con las aulas. Esos llantos contrastaron con la alegría de los padres que veían cómo la ansiada instalación, demandada durante años, se convertía en una realidad. A partir de ahora la ansiada conciliación de la vida familiar y laboral será algo más fácil. Las opiniones de los progenitores eran mayoritariamente positivas.

Estos primeros días serán de adaptación. Se ha establecido un calendario de clases reducido, hasta el próximo lunes 18, para que los alumnos se puedan ir adaptando a las nuevas circunstancias. La directora educadora del centro, Noelia Lama, se mostraba satisfecha con esta primera jornada de adaptación. Por ahora «se mantendrán estos grupos hasta el miércoles y el jueves y viernes se irán combinando», explicó Lama, recordando que «todo esto es nuevo para ellos y es normal que tengan alguna dificultad para asimilarlo al principio. El lunes ya se comenzará con la jornada normal».

Nerea Blanco, una de las madres que llevará a su hijo al centro, se mostraba ayer encantada con la apertura de la escuela. «El comienzo ha ido muy bien y estamos muy contentos porque es una escuela muy necesaria para los padres que tienen que trabajar, hasta ahora yo he contado con el apoyo de mi madre para poder conciliar el trabajo y el cuidado de mi hijo», comentaba. Ella ha optado por una media jornada con servicio de comida, una de las opciones que se encuentran disponibles. Emma Balbín también acudió con su hijo para conocer las instalaciones y a las monitoras. Aunque aún resta que el centro comience a funcionar con normalidad y «a coger rodaje», su valoración es muy positiva. «Las monitoras me parecieron muy agradables y las instalaciones parecen estupendas y funcionales, no es la típica guardería, creo que contarán con un enfoque educativo muy necesario para los alumnos», dijo.

René Cofiño también es uno de los padres que ayer tuvo la oportunidad de acompañar a su hijo al centro. «Estamos contentos porque es un centro muy necesario para el concejo, especialmente para los padres que trabajan». En su opinión, «las instalaciones son geniales, hacía mucho que no visitaba este edificio pero lo han adaptado muy bien». El centro, el primero que se crea desde 2012 en Asturias, cuenta con 78 plazas a media jornada y ofrece cuatro tipos de jornada. Dispone de seis monitoras, una de ellas también directora.