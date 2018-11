«Que nos esperen muchos años» Arriondas. Los nichos se limpiaron y adornaron. / G. P. Cientos de vecinos de la comarca asistieron puntuales a la cita con sus difuntos«Me consuela venir a visitar a mis seres queridos, sé que están tranquilos», señala el llanisco Manuel Platas, quien se reparte por diferentes cementerios L. RAMOS / G. POMARADA LLANES. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:06

Las tradiciones tienen quien las guarde. Como cada año en estas fechas, los cementerios de la comarca se llenaron durante la jornada de ayer de cientos de personas que, cepillos, agua, y flores en mano, se dirigieron a las tumbas de sus familiares y seres queridos, dispuestos a adecentarlas y pasar un rato con ellos. Algunos mantienen la costumbre a lo largo de todo el año, como Carmina Sánchez, quien acude cada semana al camposanto de Cangas de Onís. «Vivo cerca y me gusta venir para tener cuidadas las tumbas», explicaba ayer. Habitualmente, indicaba, suele estar prácticamente sola y reconocía cómo le gusta ver que la costumbre de visitar a los difuntos no se pierde. «Es cierto que la gente joven no suele venir con frecuencia, pero por estas fechas siempre se acuerdan y no fallan», apuntó.

Carmen Mata, de la localidad canguesa de Següencu, también se acercó ayer hasta el cementerio de la ciudad, donde echó en falta al sacerdote José Manuel Fueyo, quien fue trasladado hace unos meses a Villaviciosa. «Él siempre estaba entre los pasillos, con la gente, dando responsos...», recordó. Como su paisana, suele visitar a menudo los sepulcros de sus seres queridos. «Vengo, les recuerdo, hablo con ellos... Esto no es cosa de un día, hay que venir continuamente, sino queda abandonado», apostilló. Y aunque reconoció que la nostalgia se suele abrir paso en estas fechas, aseveró que «éste no es un día triste, sino de recuerdo y respeto».

Tampoco como una jornada para el lamento la ve Manuel Platas, pese a tener que visitar a su mujer, Sofía Carrera, en el cementerio de Niembro desde hace dos años. «Es un lugar muy bonito y visitarla me consuela. Sé que mis seres queridos están tranquilos y ojalá nos esperen por muchos años», agregó, explicando que el de Todos los Santos es para él «un día ajetreado, pues tengo que repartirme por varios sitios». Algo parecido le sucede a Carmen, una vizcaína que, pese a la distancia, nunca falla. «Vengo todos los años a visitar las tumbas de mi familia, no podemos olvidarles», indicó. «También en otras épocas me acerco, pues suelo venir a Llanes a pasar temporadas», agregó.

Los vínculos familiares con distintos concejos hacen que el Día de Todos los Santos muchas personas recorran camposantos de toda la comarca. Fue el caso de los Dual, que a primera hora se acercaban en un grupo de cuatro generaciones -abuelo, hijos, nietos y bisnietos- al cementerio de Arriondas, para seguir ruta después por Colunga y la localidad piloñesa de Villamayor. La movilidad en estas fechas se repite también en la familia de Titu Manzano, quien se acercó junto a su mujer al camposanto parragués, tras visitar un día antes el de Sotrondio. Una vez acicalados los nichos, fue el turno de colocar las flores, una tarea que no sólo realizan el primero de noviembre. «Es la tradición, pero todos los años venimos cada quince días», explicó.

En Infiesto, las visitas comenzaron a primera hora de la mañana, con un goteo de reducidos grupos familiares que confirió al cementerio de Ferreros un aura de intimidad para recordar a los que ya no están.