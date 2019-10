«En vez de la estación de autobuses de Llanes esto parece Chernóbil» La taquilla cierra la mayor parte del año. Usuarios y vecinos critican el «mal estado» de la infraestructura y reclaman que se reabra la ventanilla de información y venta de billetes L. RAMOS LLANES. Viernes, 18 octubre 2019, 01:26

La estación de autobuses de Llanes ha vivido tiempos mejores. La infraestructura, por la que cada año pasan cientos de viajeros, tanto vecinos del concejo como turistas de dentro y fuera del país, presenta desde hace tiempo un estado «deplorable», según critican los propios usuarios. Suciedad, vegetación que crece sin control, goteras, canalones e indicadores rotos y con peligro de caída e incluso problemas de iluminación en algunas ocasiones centran las principales quejas.

Así, según señalaban estos días dos vecinos de la localidad cántabra de Potes que de vez en cuando utilizan la estación llanisca para desplazarse hasta Gijón y Oviedo, la infraestructura «está totalmente abandonada». El estado que presenta, agregaron, «es muy malo y lo cierto es que así se da una imagen pésima de la villa a quienes vienen de fuera».

También se mostraron sorprendidos los fineses Seija y Risto Vähävirta, llegados desde Helsinki. «No da buena impresión encontrarte con esto en un lugar tan bello como es Llanes», aseveraron, y llamaron la atención acerca de que «ni siquiera los indicativos de los arcenes funcionan». De hecho, agregaron, «no tienen pinta de haber funcionado nunca». Eso sí, siendo prácticos, se congratularon de que «al menos la estación tenga cafetería y aseos, que es lo más importante».

Palabras aún más duras tenía preparadas Dolores del Campo, quien reside habitualmente en Bruselas pero pasa largas temporadas en el concejo llanisco, de donde es oriunda. «Llevo tiempo fijándome en cómo iba empeorando con los años y tenía la esperanza de que lo arreglasen, pero veo que nadie está por la labor», lamentó. Y aseveró que «en vez de la estación de Llanes esto parece Chernóbil. Parece que aquí hubiese caído una bomba, dejando todo echo polvo», criticó, señalando a los ajados indicadores de andenes, pero también a los desconchones en la pintura de las paredes, la suciedad de las aceras, los canalones rotos y la vegetación que, debido a las humedades, crece incluso en la zona interior del edificio.

El llanisco Ramón Sordo, usuario habitual de esta y otras estaciones de la comarca, pues se desplaza habitualmente en autobús, también lamentaba estos días el mal estado de las instalaciones y apuntaba al vecino concejo de Cangas de Onís. «La suya es la mejor y algo así es lo que se merecería Llanes», recalcó.

Personas mayores

Otro de los aspectos que más críticas genera y que más preocupa a quienes utilizan la terminal llanisca es el cierre desde hace dos años por parte de ALSA de la taquilla en la que además de vender billetes se daba a los viajeros información sobre rutas, horarios y precios. Por aquel entonces el Ayuntamiento llegó a encargar un informe a la Secretaría Municipal, pero desde la compañía asturiana indicaron que «no hay poblaciones del tamaño de Llanes que tengan un punto fijo de venta», limitándose a reabrir el servicio durante los meses de verano, que cuentan con una mayor afluencia de viajeros.

«Lo de tener que comprar los billetes en una máquina es más problemático, sobre todo para las personas mayores, que a veces no saben utilizarlo y no hay nadie para ayudarles», apuntó Sordo. Y, junto a él, otra vecina del concejo de avanzada edad reconocía los problemas con los que ella se encuentra. «No me arreglo y tengo que pedir a quien esté por la zona que me ayude, me da hasta vergüenza», lamentó.

Una crítica con la que también se mostró de acuerdo el matrimonio finés. «Nosotros ya habíamos adquirido los billetes por internet, menos mal, pues si hubiésemos tenido que hacerlo en la máquina, sin saber español, no creo que lo hubiéramos conseguido», reconocía Seija. Y su marido agregaba que «debería haber alguna persona para ayudar y dar información a los turistas que llegan».