La estructura de la plaza de abastos de Ribadesella está «totalmente oxidada» El informe técnico encargado por el Ayuntamiento advierte de la existencia de corrosión tanto en la armadura metálica como en zonas consideradas «sanas» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:29

La plaza de abastos de Ribadesella no tiene aluminosis y su principal patología tiene que ver con las armaduras del edificio. Según el informe técnico elaborado por Díaz-Miranda Arquitectos por encargo municipal, la armadura de este inmueble está «totalmente oxidada». Una corrosión localizada tanto en la estructura metálica que, por desgaste, se ha quedado a la vista en las losas de la cubierta como en aquellas otras zonas sanas donde se realizaron catas para conocer su estado. En estas últimas se verificó una oxidación en «fase incipiente».

Según el mismo informe, el origen de esta corrosión general se debe a diferentes factores, destacando las humedades procedentes de las filtraciones de agua en la cubierta como «factor acelerante de la oxidación». Pero es que, además, también contribuyen la presencia de cloruros procedentes del ambiente marino, la porosidad del hormigón y la excesiva profundidad de la carbonatación en las armaduras. Los mismos técnicos señalan en su informe que este tipo de deficiencias por oxidación tienen una rápida evolución y se extienden con facilidad por todo el edificio.

El inmueble presenta ya manchas de humedad y desconchados en la pintura de una gran parte del forjado del techo, debido a las mencionadas filtraciones de la cubierta. Esta presenta una estructura de hormigón armado expuesta a la intemperie con vigas peraltadas que forman piscinas donde se acumula el agua. Por ese motivo, se han localizado fisuras longitudinales en algunos pilares y vigas y desconchados del hormigón armado dejando las armaduras a la vista en las losas de la cubierta.

Ante este panorama, el equipo de gobierno de Foro apuesta por la demolición de la plaza de abastos. Sin embargo, su posición aún no ha encontrado el respaldo político necesario en el seno de la corporación. Mientras PSOE y Pueblu piden una consulta popular, en el Partido Popular no lo tiene claro. Es más, los conservadores están dispuestos a defender la rehabilitación y conservación del inmueble, siempre que exista un consenso político y social en torno al uso futuro del edificio. Es decir, «si le encontramos una dedicación y una forma de sacarla adelante, haciéndola rentable, no estaríamos tirando el dinero con su rehabilitación», aseguró el presidente popular, Juan Manuel Blanco.

Análisis del PP

No obstante, antes de adoptar una posición firme, el concejal prefiere esperar a la presentación de la plataforma ciudadana SOS Plaza de Abastos, programada para este sábado en la Casa de Cultura. Quiere conocer cuáles son sus planteamientos y, en paralelo, analizar la situación burocrática de un edificio que se ha construido sobre suelo público-portuario y cuya concesión está a punto de expirar. «Habrá que conocer los términos en los que hay que devolver ese suelo al Principado cuando finalice esa concesión», apuntó.

Blanco entiende que los problemas de oxidación se solucionan con inversión. «Ahora bien, ¿para qué gastamos el dinero? ¿Para mantenerla como un símbolo o para devolverle el uso y la función que tenía? Ahí es donde nos tenemos que centrar tanto los representantes sociales como políticos. Si se invierte en su reparación hay que buscarle una alternativa de uso funcional», sostuvo el popular.