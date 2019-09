La exalcaldesa de Ponga, condenada a pagar más de 21.000 euros al Consistorio Mercedes Traviesa entrando a los juzgados de Oviedo. / ÁLEX PIÑA La justicia dictamina que deberá devolver esa cantidad de su bolsillo por haber contratado de forma irregular a una trabajadora G. POMARADA BELEÑO. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:12

Con la inhabilitación de nueve años para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa no acaba la condena impuesta a la exalcaldesa forista de Ponga, Mercedes Traviesa. Un auto dictado por la misma titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, al que ha tenido acceso este periódico, añade ahora a esa pena dictada en junio la correspondiente responsabilidad civil, que pasa por una indemnización de 21.363,47 euros al Ayuntamiento pongueto, «por el abono de las nóminas» a una trabajadora «a pesar de que ya existía un Secretario Interventor».

Traviesa se sentó en el banquillo de los acusados precisamente por haber realizado contrataciones de personal sin atender los procedimientos pertinentes. La justicia consideró probado que la exregidora contrató a dos personas de forma irregular y mantuvo en el puesto más tiempo de lo debido y sin justificación a una tercera. A pesar de considerarla culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa e imponerle los nueve años mencionados de inhabilitación, así como las costas procesales, la jueza no se había pronunciado en la sentencia sobre ciertos aspectos que el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, pidió aclarar.

Por ello dicta ahora un auto, con fecha del 30 de agosto, en el que se completa la resolución al ser «evidente la incongruencia omisiva padecida en la sentencia, pues ni en los antecedentes de hecho ni en la sentencia se hace referencia alguna a las pretensiones en concepto de responsabilidad civil planteadas por la acusación particular».

El Ayuntamiento pidió una aclaración de la primera sentencia, que solo la inhabilitaba

No atiende sin embargo la magistrada la pretensión del Consistorio de definir una indemnización por daños y perjuicios. Y no lo hace porque entiende que no es «procedente fijar cantidad alguna en tal concepto, como interesa la acusación particular, y ello en atención a que no ha sido practicada prueba alguna tendente a acreditar la cantidad que debía percibir la trabajadora en el desempeño de su función en caso de haber sido contratada para el mismo con respeto al principio de publicidad». Contra la resolución no cabe recurso.

Otro pago de 15.600 euros

La indemnización de más de 21.000 euros que ahora deberá abonar la exalcaldesa se suma a la ya fijada por el Tribunal de Cuentas tanto para ella como para su predecesor en el cargo, Cándido Vega, y el edil Víctor Ibáñez. La cuantía supera entre todos ellos los 42.000 euros, de los cuales 15.634,31 euros corresponden a Traviesa por dietas cobradas de forma irregular. Tanto ella como Vega tienen abiertas más causas judiciales, aún pendientes.