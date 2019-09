La exalcaldesa de Ponga no tendrá que indemnizar al Ayuntamiento Mercedes Traviesa, durante su etapa como alcaldesa de Ponga. / N. A. La jueza rechaza la pretensión del equipo de gobierno para que se sumase a la inhabilitación por contrataciones irregulares el pago de más de 21.000 euros G. POMARADA BELEÑO. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:32

La exalcaldesa forista de Ponga, Mercedes Traviesa, no tendrá que indemnizar con ninguna cantidad al Ayuntamiento por las tres contrataciones irregulares que, tal y como consideró probado la justicia, realizó durante su mandato. La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo rechazaba recientemente en un auto la pretensión del actual equipo de gobierno socialista, personado como acusación particular en la causa, de que la exregidora indemnizase a las arcas municipales por el sueldo percibido por una trabajadora que ella misma contrató para realizar las labores de intervención, pese a que ya había un secretario interventor en el Consistorio.

Así las cosas, a diferencia de lo que erróneamente publicaba ayer este diario, Traviesa no deberá abonar los más de 21.000 euros en los que el actual gobierno pongueto cifró las nóminas percibidas por la citada trabajadora durante el tiempo que prestó sus servicios en el Ayuntamiento pongueto.

Tras sentarse en el banquillo a principios de verano, la exalcaldesa de Ponga fue condenada a finales del pasado junio a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público al considerarla la magistrada culpable de un delito de prevaricación administrativa. La titular del Penal número 2 de Oviedo consideró probado, tras las pruebas practicadas y la vista oral, que la exregidora pongueta contrató a dos personas de forma irregular, sin seguir ningún tipo de procedimiento, además de mantener en el puesto más tiempo de lo debido y sin justificación alguna a una tercera.

No está acreditada la cantidad que debía percibir la trabajadora si hubiese sido contratada de forma correcta

Tras el fallo de la jueza, la acusación particular solicitó una aclaración al no estar reflejada en la sentencia su pretensión de que Traviesa indemnizase al Ayuntamiento pongueto por dichas contrataciones, por lo que el pasado 30 de agosto la titular del Penal 2 de Oviedo emitía un auto añadiendo dicha petición a los antecedentes de hecho.

Eso sí, la magistrada también agregó un nuevo fundamento de derecho en el que exime a la exregidora de dicha responsabilidad al indicar que, si bien «toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños y perjuicios, debiendo comprender la indemnización los daños y perjuicios que resulten debidamente acreditados», dicho precepto no es aplicable a esta causa, pues «no procede fijar cantidad alguna en tal concepto, como interesa la acusación particular, y ello en atención a que no ha sido practicada prueba alguna tendente a acreditar la cantidad que debía percibir la trabajadora en el desempeño de su función en caso de haber sido contratada para el mismo con respeto al principio de publicidad».