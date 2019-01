Experta en evacuaciones a los 90 Belén Redondo, Amalia Díaz y sus hijos Armando y Arturo Valiente ayer en Coya. / JUAN LLACA «Mi compañera de habitación estaba asustadísima. Le dije que no tuviera miedo que lo de esta vez no era nada» A la piloñesa Amalia Díaz le ha tocado vivir los dos desalojos del hospital del Oriente GLORIA POMARADA INFIESTO. Viernes, 25 enero 2019, 00:31

No es cuestión de mala suerte, pero sí «raro» estar hospitalizada en las dos evacuaciones del Hospital Grande Covián de Arriondas. La reflexión la lanza la piloñesa Amalia Díaz mientras se recupera en su casa de Coya del contratiempo que le tocó vivir este miércoles, cuando por segunda vez en menos de una década el centro hospitalario tuvo que ser desalojado ante la crecida del río Piloña. A los 90 años, la mujer va camino de convertirse en una experta en situaciones de emergencia y, de hecho, ella misma se encargó de tranquilizar a su compañera de habitación, de 93 años. «Estaba asustadísima, le dije que no tuviera miedo», cuenta.

Amalia sabe de lo que habla, pues en aquel junio de 2010 en el que la villa parraguesa resultó anegada fue una de las pacientes del hospital que tuvo que ser evacuada en lancha. En aquella ocasión ingresó a las siete de la mañana para someterse a una intervención quirúrgica y dos horas más tarde salía a bordo de una embarcación y acompañada por efectivos de emergencias. «Mirar por la ventana y ver que vienen árboles si es de tener pánico», cuenta la piloñesa, que resta importancia al incidente de esta semana. «Como ya lo había vivido antes no le pareció nada. Esta vez además fueron prevenidos y actuaron muy bien», respalda su nuera, Belén Redondo, que aún recuerda cómo hace nueve años «empezaron a pedir ayuda por megafonía».

Este miércoles la imagen fue bien distinta. La nonagenaria pudo abandonar el centro en silla de ruedas, acompañada de sus familiares. Junto a ellos se recupera desde ayer de la bronquitis por la que fue ingresada. «Está yendo muy bien», explica su nuera, que destaca que Amalia no ha pasado largos periodos hospitalizada a lo largo de sus nueve décadas de vida. De ahí también la sorpresa que genera en la familia la repetición de la peripecia.

Más familiares ingresados

No obstante, no es el único motivo de estupor entre estos piloñeses, pues la recién nacida que recibió el alta con apenas un día de vida es hija de un sobrino de Belén. Cuando ayer vieron ambos casos en EL COMERCIO no salían de su asombro: «Van a decir que vaya familia más protagonista», cuenta entre risas. La pequeña Vera, abunda, «está muy bien» y a buen seguro tendrá una historia que contar sobre su llegada al mundo. Mientras tanto, la nonagenaria Amalia se prepara ya para relatar la aventura a sus compañeros del centro de día de Nava.