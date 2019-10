Fallece a los 73 años el expresidente del PP riosellano José Aníbal Mier J. GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 1 octubre 2019, 07:50

El Tanatorio El Salvador de Oviedo acogió este lunes la despedida de quien fuera maestro de profesión, pintor de vocación y presidente del PP de Ribadesella durante la etapa más brillante del partido en el concejo. José Aníbal Mier González falleció en la madrugada del pasado domingo a los 73 años, de forma repentina, en su casa vacacional de Meluerda. No padecía ninguna dolencia grave, pero el sábado se acostó con alguna molestia a la que no dio importancia. El domingo no llegó a despertarse para dolor de su mujer, María Luisa García de Benito, y los dos hijos del matrimonio, Graciela y Aníbal. Sus restos reposan ya en el cementerio de Godos, donde recibió sepultura.

José Aníbal estaba pleno de vida. Este último verano, en el mes de agosto, por primera vez había expuesto sus obras en la villa que había elegido como segunda residencia. Pintor desde los 23 años, compaginó esa afición con la docencia en diferentes centros de enseñanza pública de su Oviedo natal, entre ellos IES Doctor Fleming. A finales del siglo pasado, su buen amigo Ovidio Sánchez le encomendó una tarea comprometida, hacerse con la presidencia y recomponer el Partido Popular de Ribadesella. Aceptó el reto y aquella jugada política salió redonda. Colocó a José Miranda como candidato a la Alcaldía y con él, el PP ganó las elecciones municipales de 1995. Aquellos fueron los mejores años del partido conservador en el concejo de Ribadesella, municipio en el que J. Aníbal -como firmaba sus cuadros- dejó grandes amigos que también lloran su inesperada muerte.