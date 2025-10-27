Fallece un hombre de 52 años al caer con su tractor por un desnivel en Llanes El vehículo se salió de la vía en la carretera de Llamigu y cayó por un talud de unos cuatro metros; los equipos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento

N. V. Lunes, 27 de octubre 2025, 21:51 Compartir

Un hombre ha perdido la vida tras salirse de la vía con el tractor que conducía y caer por un desnivel, de unos cuatro metros, en la carretera de Llamigu, en Llanes. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el fallecido es un varón de 52 años. Los equipos sanitaros desplazados al lugar sólo pudieron confirmar su fallecimiento. Al incidente acudió el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas, el de Atención Primaria de Nueva de Llanes con una ambulancia de soporte vital básico.

Tras recibir la correspondiente autorización los restos mortales del fallecido fueron excarcelados por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque llanisco.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19.28 horas. En la llamada indicaban que un tractor se había caído por un talud de más de tres metros. Desconocían si había una persona atrapada.

La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos que tras llegar al lugar informan, a las 18.48 horas que hay una persona atrapada y fallecida. Una vez sean autorizados procederán a su excarcelación. A las 08.26 horas comunican que yan han finalizado el rescate y ya han evacuado hasta la carretera al fallecido donde esperaban los servicios funerarios.

¡