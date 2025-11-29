El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa

La Guardia Civil explica que caminaba por una zona «muy expuesta» en la que cualquier tropezón, máxime con esas circunstancias, podría haber provocado que se precipitara. El animal, que también cayó al río, no ha sido localizado

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:35

La mujer de 44 años y procedente de Málaga que falleció el pasado viernes en el canal del Texu, la estrecha senda que separa Poncebos y Bulnes en el corazón de los Picos de Europa, caminaba por una zona «muy expuesta» cuando se precipitó al río junto a su perro. La Guardia Civil de Montaña, que se ocupó del rescate del cuerpo sin vida, informó este sábado de que el animal no ha sido localizado y que en el momento del accidente la mujer llevaba un brazo escayolado y llevaba a su perro sujeto con una correa, circunstancias que aumentaban el riesgo de caída.

El aviso lo dió su pareja a través del Centro de Coordinación de Emergencias a las 13.23 horas del viernes, alertando de que, mientras descendían de Bulnes hacia Poncebos, la mujer y el perro habían caído al río. Desesperado, aseguraba que no lograba verla ni escucharla. De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Una vez en la zona, los rescatadores ejecutaron un ciclo de grúa, en el que se desplegaron 60 metros de cable, para permitir acceder a la zona un bombero-rescatador. Tras llegar hasta donde se encontraba la accidentada, se informó, a las 14.22 horas, que la persona precipitada estaba sumergida en el río y presentaba heridas incompatibles con la vida.

El Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se hizo cargo de la recuperación del cadáver. A las 17.10 horas, el helicóptero CUCO tomó tierra en Cangas de Onís con el cuerpo de la fallecida y los componentes del GREIM. La Guardia Civil instruye las diligencias.

