La falta de análisis impide rellenar El Sablón con la arena del puerto llanisco Los temporales de los últimos meses han arrastrado gran parte de la arena de la playa de El Sablón, dejando las rocas al descubierto. / ACEBAL El concejal de Obras critica la falta de previsión de Costas y Puertos y plantea la posiblidad de crear un observatorio como el de la gijonesa playa de San Lorenzo LUCÍA RAMOS LLANES. Viernes, 20 julio 2018, 00:35

La idea propuesta por el gobierno llanisco de utilizar la arena que estos días extrae de la boca del puerto pesquero la draga La Nalona para regenerar la playa de El Sablón, muy afectada tras los temporales de los últimos meses, se ha ido al traste. No será posible, al menos este verano, llevar a cabo la operación. El segundo teniente de alcalde, el popular Juan Carlos Armas, ya había advertido la pasada semana, cuando hizo pública su propuesta, que para poder llevarla a cabo sería indispensable contar con unos análisis que certificasen que el material procedente del dragado cumplía con los parámetros necesarios para poder ser depositado en las inmediaciones del arenal urbano. Pues bien, según el mismo edil confirmaba ayer a EL COMERCIO, el plan no se podrá ejecutar al no haber análisis.

«Resulta que no se hicieron los estudios previos para ver si la arena se podía utilizar. No es que nos hayan dicho ni que sí ni que no, es que simplemente no saben si esas arenas se pueden utilizar para regenerar la playa. Se entiende que sí, pero habría que haber hecho unos análisis específicos», explicó Armas, quien descartó que, debido a los plazos, dichos estudios se puedan llevar a cabo a tiempo para la presente campaña de verano. «Desde que yo lo solicité ya ha pasado un tiempo y además la Ley de Contratos lleva su tramitación administrativa, por lo que ponerse a encargarlos ahora supondría que para cuando se quieran realizar ya se haya terminado con el dragado», apuntó.

Juan Carlos Armas se mostró contrariado por la falta de previsión. «No podemos estar a expensas de que los temporales nos dejen sin arena. Al fin y al cabo, nuestras playas son nuestro sustento, las que hacen que la gente venga, y tanto Demarcación de Costas como Puertos deberían tener algo previsto para poder dar una rápida respuesta ante situaciones como la que este año se da en El Sablón», manifestó. En este sentido, recalcó que desde su departamento se hizo «lo que permitían nuestros medios y después de solicitar a quienes tienen la competencia que nos dejen hacer las cosas». Efectivamente, la pasada semana operarios municipales se afanaban en retirar toneladas de rocas que las fuertes marejadas del invierno y la primavera habían depositado sobre la orilla, dificultando el acceso a la mar y generando fuertes críticas entre los bañistas.

La actuación debería haberse completado con la regeneración de la playa, que muestra bajos niveles de arena, pero esto no va a ser posible. El concejal llanisco recordaba ayer cómo ya en años anteriores se dieron situaciones similares en otros arenales del concejo, como los de Cuevas del Mar o Buelna y planteó la posibilidad de encargar un estudio para «conocer cómo funciona el sistema sedimentario de nuestras playas, con asesoramiento científico».

Aquí, el edil traía a colación «el observatorio de la playa de San Lorenzo que hay en Gijón, donde participan, entre otros, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria», como un posible modelo a imitar. «De esta forma, si en un determinado momento es preciso llevar a cabo alguna actuación, que sean los científicos quienes digan cómo tiene que hacerse», indicó, y aseveró que va a trabajar para poder hacer realidad esta idea y poner de acuerdo a las diferentes entidades implicadas en la conservación de los arenales llaniscos. «Hay que ir por delante, no nos podemos permitir que ocurra otro año lo que sucedió éste en el Sablón», insistió.

Ordenanza de playas

Por otro lado, el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) anunciaba ayer la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de uso y funcionamiento de las playas del concejo de Llanes. El documento, en el que el equipo de gobierno lleva trabajando desde hace meses, con el concejal del ramo, Javier Ardines (IU), al frente, ya había recibido el visto bueno del Pleno municipal el pasado 18 de mayo. El texto pretende regular el uso de los arenales del municipio con la intención de garantizar su conservación y disfrute por parte de los usuarios.