La familia de la expareja del joven que se ahorcó abandona Posada de Llanes Los vecinos continúan «impactados» por lo ocurrido después de que el chico agrediese a su exnovia con un cuchillo L. RAMOS LLANES. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:18

No están siendo unas buenas Navidades para los vecinos de Posada de Llanes. Los habitantes del segundo núcleo en importancia del concejo se despertaron el pasado 25 de diciembre con una terrible noticia ocurrida a escasa distancia de sus casas y que todavía no se sabe cómo puede terminar. Y es que en el pueblo muchos temen que el suicidio del joven Rafael C. G., de 22 años, tras agredir presuntamente a su expareja con un cuchillo en plena Nochebuena, provoque nuevos altercados entre las familias implicadas. De hecho, según aseveraban ayer los vecinos de la zona de Posada donde tuvo lugar la supuesta agresión, la familia de la chica optó por abandonar su domicilio ante el clima de tensión que se vivía tras el suceso. Se da la circunstancia de que dicha vivienda está ubicada en el mismo bloque en el que residen varios parientes de Rafa.

El alcalde de barrio de Posada, Miguel Ángel Villaverde, por su parte, se mostró apesadumbrado por lo ocurrido. «La gente está impactada, como es normal. La intranquilidad que hay es enorme porque este tipo de cosas no sientan bien, dan cierta incertidumbre y preocupación», agregó. Y lamentó que la localidad llanisca «tenga que salir en los medios por este tipo de noticias».

Numerosos familiares del joven fallecido se concentraron durante la tarde de ayer en el Tanatorio de Posada para recibir sus restos y, tras velarle durante toda la noche, procederán a celebrar su funeral este mediodía.

Fue a las once de la noche de este lunes cuando Rafa acudió a la vivienda de su expareja, de 18 años y con quien tiene una niña de apenas unos meses, con la intención de retomar su relación. Ante la negativa de la joven, no dudó en utilizar el cuchillo que llevaba para herirla, propinando después varios golpes a su madre y tratando incluso de arrollarla con su vehículo cuando huía de la zona, según relataron testigos. Fue a la mañana siguiente, mientras la Guardia Civil le buscaba, cuando el chaval decidió quitarse la vida ahorcándose en un árbol ubicado en la zona de La Llera, en las inmediaciones de Bricia.