La fecha del festival Vive Llanes divide a los bandos y el Ayuntamiento Las entidades festivas critican la «competencia» a sus actos, mientras que el cuatripartito defiende que el público de unos y otros es «distinto» G. POMARADA LLANES. Sábado, 10 agosto 2019, 01:22

La celebración del festival Vive Llanes en agosto genera una división de opiniones en el concejo y se adentra en el terreno político. Del lado de los bandos y comisiones de festejos como la de Porrúa, el sentir es que la fecha elegida no es la idónea por coincidir con fiestas tradicionales, como San Roque o San Justo y San Pastor. Las primeras críticas las lanzaba el bando de San Roque la pasada semana, depositando en el Ayuntamiento llanisco la responsabilidad de haber autorizado el evento «desoyendo» su «total y enérgica oposición a su celebración, manifestada con claridad en dos reuniones mantenidas el 28 de diciembre de 2018 y el 6 de febrero del presente año», explicó entonces el presidente Javier Abello.

En los bandos de La Guía y La Magdalena el malestar es compartido en cuanto a la fecha elegida. «Entendemos, y lo tenemos hablado los tres bandos, que hay que tener cuidado con las fechas para que no coincida con nuestros actos», sostiene Rafael Romero, presidente de La Magdalena. Por su parte, David Prada, presidente de La Guía, recuerda que meses atrás trasladaron al cuatripartito su oposición al momento elegido. «No estamos en contra del festival en sí, pero sí de las fechas. Va a quitar gente a fiestas de toda la vida como la de Porrúa», teme. La del Ayuntamiento, continúa, es «una postura muy cómoda, les hacemos las fiestas y luego tenemos competencia».

Los bandos coinciden además en que este tipo de eventos deberían contribuir a «desestacionalizar», por lo que su emplazamiento idóneo sería «mayo, junio u octubre». Reconocen, no obstante, que esos meses resultan menos atractivos para la iniciativa privada. «En Llanes ahora ya no entramos, no hace falta más de lo que hay», sostiene Prada sobre la programación estival.

Visión opuesta defiende desde el cuatripartito el concejal de Turismo, Iván García (Foro), defensor de contar en el concejo con una oferta amplia y «para todos los públicos». «No veo ningún problema por que se haga en agosto, son públicos distintos», afirma el edil. Asimismo, recuerda que el festival «no cuesta ni un duro» a las arcas municipales y que el Ayuntamiento «colabora con todo el que quiera». En el caso de los organizadores del Vive Llanes, explica, llegaron al concejo hace dos años sin que «los conociera de nada». También desde la propia organización han insistido en ese punto en los últimos días, ya que su relación con el cuatripartito se limita a la tramitación de los permisos pertinentes, sostienen. García apunta además que la organización ha mantenido contactos con la oposición y los bandos, por lo que considera «absurda» la situación. «Es buscar polémicas donde no las hay», censura. Los organizadores han lamentado por su parte el verse inmensos en lo que entienden como una «guerra política».

Críticas del PSOE

Precisamente ayer, el PSOE se sumaba a la disputa mediante un comunicado en el que defiende la postura de las entidades festivas. Para los socialistas, el cuatripartito «ha roto» el «principio» por el cual el Ayuntamiento intentaba «no contraprogramar actividades». «Llanes no necesita en los meses de julio y agosto e incluso septiembre, de mayor afluencia de visitantes, actividades de este tipo que compitan con otras. El concejo necesita planificar eventos de todo tipo fuera del periodo veraniego, intentando con ello ampliar la temporada y contribuir a la desestacionalización», dicen, poniendo como ejemplo el festival Llanes al Cubo de su etapa. Respecto a la organización del Vive Llanes, dicen respetar su labor y la consideran «víctima de la ineficacia del cuatripartito». «Lo que podía ser una buena idea, en manos del cuatripartito se convierte en un problema», afirman.

Tanto ayer como hoy, días de celebración del Vive Llanes, los actos coincidentes en la misma jornada con los del bando de San Roque y las fiestas de Porrúa suponen media docena. En el caso del bando, se solaparon ayer con el concierto de la Coral Concejo de Llanes en la basílica y esta tarde con la Gran Jira a Pancar. Por su parte, en las fiestas de Porrúa coinciden con el torneo de fútbol sala, la plantación de la hoguera y la velada con foodtrucks y orquestas. El festival finaliza hoy con la previsión de atraer a 2.500 personas a Llanes. Desde la organización sitúan en medio centenar los empleos creados estos días, a lo que suman el impacto en el sector turístico local. Desde la asociación de restauradores Allares rechazan por su parte posicionarse sobre una controversia que también deja opiniones divididas entre los hosteleros.