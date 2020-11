«El fiasco del plan general es un atraso gravísimo para la economía de Llanes» José Manuel Herrero - Portavoz y secretario general del PSOE de Llanes «Este nuevo palo afecta a constructores, pero también a pequeñas empresas, autónomos y a la actividad en torno a la construcción» José Manuel Herrero, secretario general y portavoz del PSOE. / XUAN CUETO GLORIA POMARADA LLANES. Domingo, 22 noviembre 2020, 08:26

Para el secretario general y portavoz del PSOE de Llanes en el Ayuntamiento, José Manuel Herrero (Llanes, 1966), la gestión del cuatripartito se resume en tres «fiascos»: la transparencia y la participación, la economía y el plan general de ordenación (PGO). Tal y como adelantó esta semana EL COMERCIO, la tramitación del documento urbanístico deberá dar marcha atrás por la falta de catálogo. Así lo recoge un informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que llega tras los avisos lanzados por sectores como el de los constructores o el propio PSOE.

-Algo de satisfacción dará que la CUOTA apunte ahora lo mismo que habían advertido.

-Sinceramente, no. Da una preocupación mayor porque a quien afecta este nuevo palo es al sector. Y no solo a los constructores, estamos hablando de muchas pequeñas empresas, de autónomos y de otras actividades y trabajadores que funcionan alrededor de la construcción.

-¿En cuánto estima el retraso?

-Si las cosas se hacen medianamente normal y no a la trágala, como intentó el cuatripartito antes de las elecciones, estimamos que no menos de año y medio. La aprobación definitiva del plan es posible que lleve el resto de la legislatura.

-¿Cree que parte de la culpa es del equipo redactor?

-Sin duda alguna, es un fracaso técnico y político. La concejala de Urbanismo -Marián García de la Llana- y el alcalde -Enrique Riestra- son los máximos responsables de esta situación, instalados en su torre de cristal no quieren escuchar a nadie y ello hace que estemos en un atraso gravísimo para el sector y para la economía llanisca.

-Sobre el PGO han dicho que otorga «trato de favor» a algunos propietarios, que «no respeta» los derechos adquiridos o que «asfixia» a los núcleos rurales. ¿No hay nada bueno?

-Poco, pero ahora mismo quizás sea más importante tener un plan de mínimos que no tener nada y estar en esta situación de incertidumbre para el sector y para la propia oficina de Urbanismo. En este plan hay cuestiones gravísimas, hemos descubierto cómo se beneficiaba a personas muy vinculadas al cuatripartito.

-Tampoco en la etapa socialista se pudo sacar adelante ningún plan, ¿qué pasa con el urbanismo en Llanes?

-Necesita una reflexión por parte de todos, pasa como con las leyes de educación a nivel nacional, no somos capaces de ponernos de acuerdo. En este caso, el PSOE se puso a disposición del cuatripartito para tratar de sacar un plan consensuado. No contaron con nosotros porque no les interesa políticamente.

-El camino para no pagar la indemnización de 19 millones por el derribo del Kaype se allana. ¿Sigue considerando que en su etapa actuaron cómo debían?

-Seguimos defendiéndolo. Con los informes favorables técnicos y jurídicos, el Ayuntamiento no tenía otra posibilidad más que dar esa licencia. Otra cuestión posterior es la intervención del poder judicial, que determinó que los pasos no fueron los adecuados. He de decir que ningún juez consideró que había responsabilidades penales ni de técnicos ni de políticos. Si se hubiese seguido tramitando el plan general que se aprobó inicialmente en febrero de 2015, la jueza hubiese tenido un instrumento claro para poder intentar evitar el derribo. A la asociación que estaba detrás del cuatripartito le interesaba el derribo porque entendían que eso significaba el fin del PSOE de Llanes y estoy convencido de que a Riestra y compañía les encantaría tener que pagar la indemnización y someter a los llaniscos a una situación económica muy complicada.

Procesos judiciales

-Piden privar de derechos a la concejala Priscila Alonso por una sentencia del Tribunal Supremo sobre transfuguismo. ¿Por qué cree que encaja su caso en ese fallo, relativo a un ayuntamiento valenciano?

-Llanes está en una situación muy parecida a la de la concejala de Ciudadanos de ese ayuntamiento de Valencia. Hemos pedido que la secretaría municipal analice esa sentencia y que se nos diga cuáles son los efectos que podría tener en Priscila Alonso, que desobedeció un acuerdo firmado por la FSA e IU. Llama la atención que el alcalde que venía a regenerar la vida política y la transparencia se apoye en una tránsfuga.

-¿Y qué pasos van a dar?

-Esperaremos a ese informe y si no solicitaremos un Pleno extraordinario donde se trate el tema. No descartamos acabar en un contencioso o llevar el caso a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. Me gustaría saber qué opina el PP, que lo firmó.

-Hace casi un año que usted y la edil Sandra García pusieron sus cargos a disposición del partido por las supuestas irregularidades en contratos. ¿Aún no se ha pronunciado la Comisión de Ética del PSOE?

-Lo que ha dicho el partido a nivel regional es que en estos casos se han modificado los estatutos respecto a los anteriores, en los que se decía que una vez que se produjera la apertura de juicio oral se debería abandonar los cargos orgánicos y políticos. Ahora la situación se produce cuando hay una sentencia, ha pasado en el caso del alcalde de Somiedo, que fue absuelto. Estamos esperando a que se sustancie definitivamente el procedimiento.

-El 'caso Fombella' está archivado provisionalmente por la pandemia, pero ¿se atreve a aventurar un resultado?

-Se aplaza y hay que ser prudente. Tanto en el caso de la anterior alcaldesa -Dolores Álvarez Campillo- como de mis compañeros que ya han sido inhabilitados, Silvia Ruenes, Emilio Carrera y Esther Bustillo; y en el de Sandra García o el mío propio, ante tantos días de mandato y decisiones nos hemos podido equivocar y hacer mal los procedimientos, pero en ningún momento lo hemos hecho con ánimo de sacar provecho. Nada tiene que ver con la corrupción de partidos como el PP, que gobierna con Riestra en Llanes.

Moción de censura

-¿Cómo valora la gestión del cuatripartito ante la crisis del coronavirus?

-A todos nos ha pillado de sorpresa la situación, pero el problema del cuatripartito es que no admite ayuda ni propuestas. Hace poco aprobaron unas ordenanzas fiscales que prácticamente no contemplan ninguna medida de apoyo a ningún sector. Ellos van por un sitio y las necesidades de los llaniscos por otro.

-La pasada legislatura planeó la sombra de la moción de censura, ¿volverá este mandato?

-No. En la anterior estaba claro que había unas discrepancias gravísimas en el seno del cuatripartito entre varios miembros, creo que por los egos personales. En esta lo que ha habido es un pacto de gobierno, el 'Pacto de Posada', de no agresión para no tener enfrentamientos. Nos gustaría conocer su contenido porque estamos convencidos de que tiene muy poco de proyecto para Llanes y mucho de acordar puestos y sueldos.