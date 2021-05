La Fiscalía archiva el caso de los lodos de Pimiango por no ser «tóxicos ni contaminantes» El acopio en una cantera ribadedense de los materiales dragados en el puerto de Llanes había sido denunciada por Stop Residuos en otoño G. POMARADA COLOMBRES. Viernes, 28 mayo 2021, 01:12

La Fiscalía archiva las diligencias abiertas por el depósito de lodos dragados en el puerto de Llanes en una cantera de la localidad ribadedense de Pimiango. Fue la asociación Stop Residuos quien, el pasado otoño, puso el caso en conocimiento del ministerio fiscal, al entender que esos materiales podrían ser contaminantes.

En ese sentido el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, alude a un informe del Seprona del pasado enero en el cual se apunta que «los lodos fueron aportados como materiales naturales para restauración de la explotación». Incorpora asimismo documentos relativos al plan de labores y a la analítica realizada y concluye que «por la composición y cantidad de los lodos depositados no se considera que puedan afectar a ríos, mar, poblaciones o espacios protegidos». No obstante, «se desconoce si pudiera afectar a aguas subterráneas».

También el Ayuntamiento de Ribadedeva había encargado un análisis, según el cual «los lodos no muestran signos de contaminación ni son tóxicos». Por todo ello, la Fiscalía considera que en la cantera de Pimiango no se produjo «tratamiento de residuos», sino «labores de restauración del terreno con materiales que según las analíticas no son ni tóxicos ni contaminantes».

La cuestión de los materiales dragados en el puerto de Llanes ha estado envuelta en polémica desde sus inicios. Fueron los vecinos de La Talá, en la villa llanisca, quienes se opusieron en un primer momento a la acumulación temporal de lodos en unos terrenos municipales situados frente a sus viviendas. El Ayuntamiento de Llanes denegó entonces la autorización.

Más denuncias

Los lodos fueron así acopiados en la cantera situada entre El Peral y Pimiango, lo que generó malestar en el Ayuntamiento de Ribadedeva, que exigió al Principado la paralización de esos vertidos. Esa queja, unida a las de vecinos y asociaciones, llevaron a la suspensión de los depósitos de materiales, derivados a Cogersa.

A pesar del archivo de las diligencias por parte del ministerio fiscal, cabe aún denuncia ante el juzgado. Desde Stop Residuos indicaron que se mantienen a la espera de que las autoridades competentes se pronuncien sobre la legalidad del proyecto de dragado y del vertido en la cantera.

El pasado otoño, la entidad también había puesto el caso en conocimiento de la dirección general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, la dirección general de Minería y Energía, el Ayuntamiento de Ribadedeva y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Esta última procedió en las últimas semanas a incoar expediente sancionador contra la empresa contratada para retirar los lodos. De ese modo, lo que se abre es una investigación para determinar si se cometió alguna ilegalidad y proceder, en caso afirmativo, a imponer la sanción pertinente tanto a la empresa como a la cantera.