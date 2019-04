Foro y PP de Llanes amenazan con reprobar a su compañera de gobierno Marisa Elviro Marisa Elviro. La edil «acusó, sin pruebas, de un delito a los empresarios», critican Juan Carlos Armas e Iván García, quienes exigen «una rectificación» LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 12 julio 2017, 04:12

La concejala de Vecinos por Llanes Marisa Elviro, cada vez más cerca de enfrentarse a su reprobación en el Pleno municipal. Si este lunes era el portavoz municipal socialista, José Herrero, quien dejaba caer la posibilidad de recurrir a esta figura, ayer se sumaban dos de los partidos con los que la formación de Elviro comparte gobierno: Foro y PP. Así, tanto el recién estrenado concejal de Turismo y Comercio, Iván García (Foro), como el portavoz municipal popular, Juan Carlos Armas, dejaban entrever su intención de promover un 'tirón de orejas' político a la edil de Cultura llanisca, en caso de que ésta no dé marcha atrás y «rectifique públicamente».

El origen de esta nueva polémica que sacude al cuatripartito está en unas declaraciones que Elviro realizaba en la noche del pasado viernes en su perfil de Facebook y en las que manifestaba sentir «asco» por «los empresarios que no respetan los convenios» y «esclavizan» a sus trabajadores. Palabras que no sentaron nada bien en el sector turístico de Llanes y que provocaron una oleada de críticas por parte de los representantes de comerciantes, hosteleros y hoteleros del concejo. Hasta tal punto llegó la indignación de estos empresarios que desde dos de las entidades que los aglutinan, la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares) y la Asociación de Comerciantes y Autónomos de Llanes (Llanescor), llegaron a pedir la dimisión de Elviro como concejala de Empleo durante el Patronato de Turismo y Comercio celebrado en la tarde del pasado lunes. Petición que fue rechazada por la edil, quien se reafirmó en sus declaraciones e insistió en que éstas no se referían a «ningún empresario en concreto».

Precisamente esa falta de concreción es uno de los puntos que más criticaban ayer desde las formaciones de Foro y PP en sendos comunicados. «Elviro acusó a los empresarios de los sectores de hotelería, hostelería y comercio, generalizando en su comentario y diciendo que los empleados de estos negocios trabajan en la semiesclavitud, realizando horarios de doce y catorce horas», afeaban los populares. Iván García iba más allá y censuraba a la edil, a quien acusaba de «tirar la piedra y esconder la mano. Dice conocer varias situaciones, pero no tiene pruebas y lo que hace al generalizar es dañar la imagen del sector, al que también acusa de falta de comprensión lectora», apuntó.

Los miembros del cuatripartito se reunirán de forma «urgente» con el alcalde

Tanto Foro como PP exigieron una rectificación a la concejala en el transcurso del mencionado patronato. Rectificación que, lamentaban ayer, «no se dio». Por ese motivo, y «de no producirse», aseveraba el edil de Turismo y Comercio, en su formación no descartan «pedir la reprobación» de Elviro, pues, insistió, «ha acusado, sin pruebas, de un delito» a estos empresarios. Posición que compartían los populares, quienes indicaron que quedan «a la espera de esa rectificación, así como de mantener una reunión urgente con el señor alcalde -está fuera por motivos personales y su regreso está previsto para hoy-, reservándose una posible reprobación de la concejala de Cultura».

Responsabilidad

El nuevo concejal de Foro recordaba a Elviro que «la responsabilidad del cargo que ocupa obliga a limitar sus reflexiones en cualquier ámbito» y la animaba a «denunciar ante las autoridades competentes la situación de la que se hace eco, si es que de verdad tiene conocimiento de la misma, pues es su obligación como autoridad pública».

Tanto PP como Foro defendieron «la labor de los empresarios llaniscos, pues son quienes sostienen uno de los pilares económicos de Llanes, creando empleo, cada vez con menos temporalidad, y generando un dinamismo turístico que redunda en beneficio de todo el concejo». Por último, García hizo referencia a su época como trabajador de la hostelería para recalcar que «jamás tuve una sola queja con respecto a las condiciones laborales. Todo lo contrario, estoy sumamente agradecido a toda esa gente que me dio la oportunidad de trabajar, y puedo condenar y censurar, por experiencia propia, las declaraciones tan lamentables y desafortunadas de una persona que, tal vez, no haya conocido desde dentro el sector hostelero», aseveró.

«Pagamos su sueldo»

Quienes también se pronunciaban ayer eran los miembros de la Asociación de Empresarios Turísticos de Llanes y Ribadedeva (Fomtur), quienes criticaban que Elviro no solo «atacó gravemente al sector sin ningún tipo de fundamento», sino que «ratificó posteriormente sus declaraciones en el Patronato de Turismo y Comercio». Por todo esto, desde la entidad exigen «una disculpa pública y una rectificación, que si la edil es conocedora de dichas injusticias y explotaciones realice una denuncia ante el organismo competente, no generalizar, pues cuando alguien jura un cargo público lo hace para serlo las 24 horas».