Foro denuncia a Alonso por el uso que da a las redes de la Alcaldía pongueta Marta Alonso, en primer término, discute con Menchu Sánchez durante el Pleno celebrado ayer en Ponga. / XUAN CUETO El secretario general forista considera que la alcaldesa aprovecha la página de Facebook para hacer propaganda electoral del PSOE L. RAMOS BELEÑO. Sábado, 30 marzo 2019, 01:46

El secretario general de Foro Ponga y exalcalde del concejo, Cándido Vega, denunciaba hace unos días a la actual regidora, la socialista Marta Alonso, ante la Junta Electoral Central por el uso supuestamente propagandístico que, considera, ésta hace del perfil de la Alcaldía pongueta en la red social Facebook. La alcaldesa recibía la notificación de la denuncia el pasado martes, respondiendo a la misma dentro del plazo establecido de 24 horas. «Ahora toca esperar a ver qué dicta la junta», apuntaba ayer Alonso, quien desveló lo sucedido durante el Pleno extraordinario celebrado por la mañana en el Consistorio. «En la página de la Alcaldía de Ponga me limito a informar a los vecinos de las diferentes cosas que se van haciendo desde el Ayuntamiento, como llevo haciendo cuatro años, pero parece que no les gusta», manifestó la alcaldesa, en referencia a los foristas del concejo. Se mostró también sorprendida con el hecho de que Vega denunciase no solo el perfil oficial de la Alcaldía, sino también el suyo personal. «Digo yo que tendré derecho a publicar en el mío lo que quiera», apuntó Marta Alonso.

Denuncias aparte, durante la sesión plenaria de ayer salieron adelante una serie de puntos como la puesta a disposición de Cogersa de los terrenos del antiguo recinto ferial de la capital pongueta con el fin de crear en los mismos un punto limpio que acabe con los vertederos ilegales del concejo. Se aprobó también -pese a que la portavoz municipal de Foro, Menchu Sánchez, abandonó la mesa en ese punto- la nulidad de un acuerdo plenario de 2012 por el que el Ayuntamiento asumía los costes de la defensa de Vega y dos operarios palistas en un procedimiento judicial iniciado contra ellos. Ayer se acordó, asimismo, pagar 3.000 euros al mes a la empresa Fontexina para saldar la deuda y cumplir así con la sentencia judicial.

Finalmente, salieron adelante una serie de quemas controladas, la legalización para uso ganadero de dos cabañas, los convenios de ayuda a domicilio y teleasistencia y el reglamento interno, un plan de actuación y varios protocolos para la residencia de mayores La Parada.