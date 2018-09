Foro ve «intereses electoralistas» en las quejas por las obras de Tito Bustillo Estado de las obras de la avenida de Tito Bustillo. / NEL ACEBAL «Han optado por las críticas sin ni siquiera venir al Ayuntamiento a informarse del proyecto», lamenta la alcaldesa, Charo Fernández LUCÍA RAMOS RIBADESELLA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:11

Tras las críticas vertidas estos días en el concejo riosellano contra las obras que se están ejecutando en la avenida de Tito Bustillo de la capital hay «intereses electoralistas». Así lo señalaba ayer la alcaldesa, la forista Charo Fernández, quien afeó a las personas que están encabezando las protestas que «ni siquiera vinieran al Ayuntamiento a informarse del proyecto para poder hablar con conocimiento». En la reunión celebrada este martes, agregó, «hay gente que no va a pisar la zona de las obras, pues ni siquiera vive aquí», y lamentó que se haya optado por «las críticas y las descalificaciones» antes de intentar ponerse en contacto con el equipo de gobierno.

En relación al ancho de la vía, que algunos vecinos tildan de insuficiente, la regidora negaba ayer que exista tramo alguno con un ancho inferior a los seis metros y recordaba que «se trata de una calle más de la villa, no se puede pretender circular por ella como si fuera una carretera nacional». Agregó que «el objetivo era mejorar una zona que estaba degradada y pasa por delante de la cueva de Tito Bustillo, que es Patrimonio de la Humanidad. No podíamos permitir que estuviese siempre tapada por las autocaravanas y otros vehículos que estacionaban delante y, además, buscábamos mejorar los accesos y favorecer una movilidad sostenible», indicó. Agregó que también se ha dotado de más plazas de aparcamiento, y mejor organizadas, al entorno del polideportivo municipal.

En este sentido, Fernández también aclaró que el carril bici «sí tendrá continuidad». Será por la Mediana, donde se pretende crear un área recreativa, y la intención del gobierno local es que siga hasta Cueves. «Sabemos que el puente hace de tapón, pero también estamos trabajando en ello y próximamente tendremos una reunión en Madrid para desbloquear el asunto», adelantó. Quiso también recalcar la «enorme mejora en la seguridad de ciclistas y peatones» que han supuesto las obras en la curva de Picu Ramonón. «No hay que olvidar tampoco las obras de saneamiento llevadas a cabo en la zona y que han permitido acabar con los vertidos a la ría», añadió.

Senda peatonal

En relación a la senda peatonal, de la que la portavoz de los vecinos afectados, Estela Rosete, dijo que «es de gravilla y no reúne condiciones para los peatones, por lo que ya hubo caídas», la regidora riosellana indicó que «está pensada para hacer deporte. Es de un sustrato blando y Medio Ambiente no permite hacerla de cemento», agregó. Los peatones, los carritos y las sillas de ruedas pueden compartir la senda ciclista, indicó, y reconoció, no obstante, que la empresa adjudicataria de los trabajos no hizo bien esta parte de los mismos, por lo que tendrá que reparar algunos errores.

Tampoco se mostró satisfecha con la empresa en otros aspectos, como el de los plazos, señalado igualmente por los vecinos. Las obras tenían que haber terminado en julio, pero siguen inconclusas. «Estamos peleando desde el principio para que salga todo bien y en ello seguimos», insistió Fernández, quien apuntó precisamente a que la actuación no ha finalizado para instar a los críticos a estudiar el proyecto y no fiarse sólo del estado actual de la zona, ya que «no va a quedar así».