Foro ve «oportuna y positiva» la moratoria de la zona azul riosellana La calle Comercio, donde se quiere implantar la zona azul. / N. ACEBAL La formación encabezada por María José Bode está de acuerdo con los socialistas en reducir el número de plazas de la zona naranja de la playa J. GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 28 junio 2019, 01:34

El aplazamiento hasta la próxima Semana Santa de los aparcamientos de pago en la villa de Ribadesella es «una buena oportunidad para mejorar el sistema de implantación y gestión de los mismos». Así lo cree la portavoz de Foro Asturias en el Ayuntamiento, María José Bode, conforme con las 69 plazas de zona azul previstas en el casco urbano de la villa, pero en total desacuerdo con las 234 plazas de la zona naranja de la playa. «Así que todo lo que sea darle un poco más de tiempo para estudiar todas las posibilidades será positivo», afirmó la concejala.

María José Bode no ve «ni lógico ni razonable» extender la zona naranja a las calles Dionisio Ruisánchez y Carretera San Pedro «porque es el único sitio donde se puede aparcar en la playa y hay muchos propietarios que no deben ser gravados con una tasa estival o vacacional de este tipo». No obstante, entiende que la medida debe aplicarse en el aparcamiento situado al final de la playa, «buscando alguna otra alternativa complementaria». Foro Asturias seguirá defendiendo la gestión indirecta del servicio a través de una concesión a una empresa que, a su vez, asuma la instalación de los sistemas operativos correspondientes.

En principio, María José Bode y sus grupo municipal seguirán defendiendo la llegada masiva de coches al centro de Ribadesella creando un aparcamiento en altura junto a la estación de autobuses, aunque también consideran necesario «crear un nuevo vial que permita resolver la estrechez de la actual entrada y salida», añadió.