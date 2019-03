Foro Parres pide colocar cámaras en los buzones tras recibir anónimos El edil Pepe Lage dice haber encontrado mensajes en los que se le acusa de «ladrón». Por ello propondrá mejorar la vigilancia en el Consistorio G. P. ARRIONDAS. Lunes, 25 marzo 2019, 02:26

La recepción de anónimos por parte de políticos llega al concejo de Parres. El actual edil de Foro y candidato a la alcaldía José Luis López Cueto, conocido como Pepe Lage, señala que a lo largo de la legislatura ha recibido «varios anónimos hacia mi persona, el último hace poco». Es por ello que en el pleno de abril presentarán una moción para dotar a los buzones que los grupos municipales tienen en el Ayuntamiento de un sistema de videovigilancia.

Los mensajes recibidos, dice el forista, «no nos amedrentan, vamos a seguir defendiendo los intereses de todos los parragueses como hasta ahora, no van a descabezar nuestro grupo político aunque me llamen ladrón en redes sociales». López Cueto invita además a los autores de los anónimos a que «si de verdad quieren hacer algo por Parres no les mientan a los parragueses con hechos que no sucedieron, no amenacen a sus adversarios y trabajen para todos, no solo para los del garbanzo».

Arreglo del parque

Por otro lado, el cabeza de lista de Foro afea al equipo de gobierno del PSOE el estado de instalaciones urbanas de la villa, como el parque infantil de Arriondas Norte. Pepe Lage lamenta el «deterioro» que padece e insta a que «se ejecuten con urgencia las obras», pues «hay una partida presupuestaria asignada a tal efecto y no se puede demorar más su ejecución».