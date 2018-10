Foro y PP se quedan solos a la hora de sacar adelante los aparcamientos de pago Juan Manuel Blanco apoyó la iniciativa de Foro pero exigió negociar las condiciones de las zonas azul y naranja. / NEL ACEBAL PSOE y Pueblo votaron en contra porque no quieren una gestión privada de las futuras zonas azul y naranja en la capital riosellana JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:17

Los aparcamientos públicos de pago en Ribadesella están cada vez más cerca. La corporación municipal aprobó ayer iniciar el proceso para habilitar alrededor de 300 plazas repartidas entre una zona azul en la villa y una zona naranja en la playa. La propuesta salió adelante con los ocho votos de Foro y PP, la abstención de la concejala No Adscrita y el voto en contra de los cuatro ediles de PSOE y Pueblu. Para empezar, la propuesta se someterá a información pública durante un periodo de un mes.

Los únicos que respaldaron la iniciativa del equipo de Gobierno fueron los dos concejales del PP, «porque esto es un borrador sobre el que ahora tenemos que trabajar», dijo Juan Manuel Blanco. A partir de aquí, el edil quiere negociar todo, desde el número de plazas hasta las zonas, pasando por las tarifas definitivas y los medios materiales a utilizar.

Los dos concejales del PSOE votaron en contra porque solo ven posible una zona azul «gestionada desde el Ayuntamiento y más pequeña». Secundino Díaz Cayuela dijo que la propuesta de Foro les plantea «tantas dudas que no podemos aprobarlo». De parecida forma se pronunciaron los dos ediles de Pueblu, quienes tampoco quieren una gestión privada. Ricardo Cangas no cree en la viabilidad económica del proyecto porque «requiere de una inversión inicial de 460.000 euros y una rentabilidad de solo 11.000».

El portavoz de Pueblu negó que la propuesta sirva para reordenar el tráfico. «Esto es cobrar por aparcar, por mucho que lo intentemos disfrazar de otra cosa», sentenció Cangas. El concejal no se opone a los aparcamientos de pago, pero sí a que se obligue a pagar a los riosellanos que ya abonan su viñeta. «Estamos de acuerdo con que se obligue a rotar, pero no a pagar por ello», dijo. También pidió que para el resto de usuarios no exista una media hora inicial gratuita. La propuesta inicial de Foro pasa por licitar la gestión por cinco años prorrogables.