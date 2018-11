Foro Ribadesella llevará la demolición de la plaza de abastos en su programa La alcaldesa sigue defendiendo el proyecto de su equipo para crear un parking cerrado y una gran plaza ajardinada con centro de reuniones en el Campu les Rolles JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:19

Foro Asturias incluirá la demolición de la plaza de abastos en su programa electoral para el concejo de Ribadesella. La formación política que preside la actual alcaldesa, Charo Fernández, defenderá el modelo de desarrollo anunciado en el mes de marzo para el Campu les Rolles, un proyecto que contempla la desaparición de viejo mercado. Pero no por capricho, sino «después de estudiar y analizar todos los usos posibles para del edificio», afirmó ayer la regidora. Hace un año, agregó, se propuso trasladar el mercado a esa zona «y los propios vendedores no quisieron».

Según la alcaldesa, la vieja plaza solo tiene capacidad para medio centenar de sillas, «por lo que no sirve como centro de reuniones». Tampoco cree que sea el momento de «despilfarrar» el dinero en edificios que al final se quedan sin uso, en centros de exposiciones o de interpretación. Ante esta situación, ante la inexistencia de un uso posible para la plaza, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ribadesella ha optado por darle un uso a toda la zona, amoldando el Campu les Rolles a las necesidades del siglo XXI.

«Nosotros no presentamos un edificio de tres plantas para aparcamiento, como hizo el PSOE, sino un espacio polivalente en el que no se vean los coches. Una plaza ajardinada con lámina de agua en la que entre un centro de reuniones con capacidad para trescientas personas, la que no tiene la actual plaza de abastos», reseñó Fernández. Pero es que, además, con esta actuación Foro pretende dejar espacio para la futura ampliación del puente, «otro de los problemas fundamentales de Ribadesella», además de abrir una zona amplia al uso público con vistas a la ría del Sella y «mucho mejor estructurada a las necesidades actuales de la villa con un aparcamiento invisible», añadió.

Charo Fernández cree que las elecciones municipales de 2019 van a ser «un buen termómetro» para determinar qué es lo que realmente quieren los riosellanos, aunque tanto a ella como al actual equipo de gobierno les tocará presenciar los movimientos desde el graderío, ya que no piensan presentarse a la reelección. «Esa es nuestra idea para el desarrollo del Campu les Rolles y es lo que vamos a seguir manteniendo allá donde estemos», añadió.

La regidora tampoco cree que el Principado vaya a incluir la plaza en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias cuando acaba de realizar una «revisión exhaustiva» del Plan General y la ha excluido del inventario de edificios protegidos del concejo riosellano. Ahora bien, manifestó, si lo hace ahora por la presión de la plataforma ciudadana recientemente constituida en defensa de la plaza, «este grupo de personas será el responsable de cortar el desarrollo de esa zona de Ribadesella de cara a los próximos años».

Colegio de Arquitectos

Por otro lado, la alcaldesa considera que el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias «ha obrado de mala fe» compartiendo con la plataforma ciudadana SOS Plaza de Abastos una carta de la que ella era destinataria. Así se lo comunicó en la jornada de ayer a la decana de ese colectivo profesional, Sonia Puente Landázuri, a quien le manifestó su queja personal por lo que entiende «una falta de educación y de ética». La carta entró en el registro municipal de Ribadesella a las 14.50 horas del viernes y se hizo pública en algunos de sus párrafos en la presentación de la plataforma, en el mediodía del día siguiente.

Charo Fernández cree que el Colegio Oficial de Arquitectos es un colectivo que «no representa a todos los arquitectos de Asturias ni a los más ilustres» y por ello pidió respeto a las ideas de los demás, «porque en Ribadesella hay mucha gente quiere tirar la plaza».