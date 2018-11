El Foro Veneranda Manzano insta a los hombres a implicarse en la igualdad Un momento del foro celebrado ayer en Llanes. / NEL ACEBAL María Izquierdo valoró que en los últimos años se están consiguiendo avances porque «antes se tapaba el problema y no se reconocía su existencia» G. F. B. LLANES. Lunes, 26 noviembre 2018, 01:34

El Foro Veneranda Manzano, que presentaba en Llanes a su nueva directiva presidida por María Izquierdo Rojo, planteó ayer un debate bajo el epígrafe de 'La implicación masculina en la violencia de genero'. Además de María Izquierdo, intervinieron Gimena Llamedo, secretaria de organización del PSOE en Asturias; Ana González, responsable de Igualdad de la FSA y candidata a la Alcaldía de Gijón; José Manuel Herrero, secretario de la Agrupación Socialista de Llanes, y Juanjo Villar, vocal del Foro Veneranda Manzano.

Tras señalar que el primer artículo de la Constitución declara la igualdad como «un valor supremo en el ordenamiento jurídico», María Izquierdo matizó que la violencia contra la mujer representa «un gravísimo problema» y declaró como «imprescindible» la implicación de los hombres en ser iguales con el otro. Por esa línea manifestó que «todavía hay hombres que no se sienten aludidos por la igualdad, como si no fuera con ellos». No obstante, la presidenta del Foro Veneranda Manzano aseguró que en los últimos años se están consiguiendo «avances considerables, porque antes se tapaba el problema y no se reconocía su existencia».

Tras valorar que «las mujeres solas no pueden conseguir la igualdad», Gimena Llamedo abogó porque «el hombre se implique en la corresponsabilidad de la crianza». Y desde su posición política comentó que «en la agenda del PSOE, la igualdad y la violencia de género siempre fueron dialogadas y compartidas con asociaciones feministas».