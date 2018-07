El futuro mirador de la Princesa pasará el martes por el pleno de Cangas de Onís Maquinaria en la zona del futuro mirador de la Princesa. / NEL ACEBAL G. P. CANGAS DE ONÍS. Viernes, 27 julio 2018, 01:02

La presencia de maquinaria y materiales de obra en las inmediaciones del lago Enol hacían saltar las alarmas al sector ganadero de una nueva obra no incluida entre sus peticiones. No es otra que el mirador de la Princesa, un espacio conmemorativo de los centenarios que, según el programa de actos, debería inaugurarse el día 8 de septiembre, coincidiendo con la visita real. Ayer la cuestión pasaba por comisión en el Ayuntamiento de Cangas y el martes hará lo propio en el pleno, al tratarse de un «monte de utilidad pública», recuerda el alcalde José Manuel González Castro. No obstante, la obras dentro del espacio protegido corresponden al Parque Nacional. «Llevamos tiempo pidiendo arreglar las dos pistas centrales, reparar más cosas antes y ahora nos cuelan esto por el medio. Si no hay dinero no hay dinero. Pero para algunas cosas se ve que sí», afea el regidor de pastos, José Antonio García.

Ausencia del Principado

Por su parte, desde la Consejería de Medio Ambiente rechazaban ayer hacer comentarios sobre su ausencia en la Fiesta del Pastor, criticada por oposición y ganaderos. «Dolió porque por lo menos puede venir alguien y decir algo», señaló García. Indicó, además, que entre los pastores de los Picos de Europa «extrañó bastante que no apareciera nadie del Principado porque tenemos bastante buen 'feeling' con el viceconsejero Fano, es una persona muy cercana y conocedora de la situación».