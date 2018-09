El futuro de La Talá centra las sugerencias en la capital

Dentro del proceso de participación y la fase de alegaciones al documento de prioridades, una de las consideraciones que se repiten en la villa llanisca son las relativas a La Talá. Tanto a nivel particular como desde colectivos, entre ellos Avall, se han interesado por la futura clasificación del suelo. Así, recoge el informe, las sugerencias van «desde la consideración del sector como suelo urbano» a peticiones para mantener la condición actual de suelo no urbanizable. No obstante, el denominador común en la mayoría de alegaciones vuelve a ser la inclusión de parcelas en suelo urbano, con algunas particularidades como la sugerencia de Correos para asignar la calificación residencial a su parcela o la petición de incorporar la ordenación en trámite del palacio de Partarríu, detalla el último informe.